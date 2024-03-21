За попытку повлиять на результат футбольных матчей - 200 часов общественных работ

Окружной суд полностью отменил прежнее решение суда Латгальского предместья, который признал Багирова невиновным. Этот приговор был обжалован прокурором, пишет Rus.delfi.lv.

Багиров признан виновным по части четвертой статьи 15 и части третьей статьи 212.1 Уголовного закона — в попытке манипулирования спортивными соревнованиями, организуемыми спортивной организацией, если эта попытка была совершена в крупном размере или в составе организованной группы.

В течение десяти дней приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

В июле 2018 года Багиров пытался повлиять на результат квалификационных матчей между лидером Латвийской футбольной лиги, юрмальским клубом Spartaks, и чемпионами Сербии Crvena Zvezda.

Первый матч в Риге тогда завершился вничью 0:0, а в Белграде на стадионе имени Райко Митича Spartaks пропустил по итогам матча два гола и потерпел поражение со счетом 0:2 по сумме двух матчей.

Багиров обвиняется в том, что перед ответным матчем в Белграде он отправил на мобильный телефон представителя Spartaks в приложении Whatsapp голосовое сообщение на русском языке, предлагая конкретные суммы денег за соответствующие результаты матча.

За пропуск двух голов было предложено 25 000, четырех — около 50 000. Конкретная валюта в голосовом сообщении не упоминалась.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.

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