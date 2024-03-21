Горсобрание Таллинна приняло решение о создании Коплиской добровольной спасательной команды
Городское собрание Таллинна приняло решение создать Коплискую добровольную спасательную команду. Согласно решению, город Таллинн будет участвовать в качестве учредителя в создании некоммерческой организации Tallinna Vabatahtlik Pääste. Кроме того, на заседании городского собрания утвердили проект устава создаваемой НКО и назначаемого члена правления.
Заместитель председателя городского собрания Таллинна Марек Юргенсон заявил, что государство, к сожалению, не нашло способа сохранить спасательные мощности в районе, где проживает более 60 000 человек. „Недостаток ресурсов в такой важной области – явный сигнал тревоги о том, что государство фактически не справляется со своими обязанностями. Местное самоуправление должно вмешаться и само предпринять шаги для обеспечения быстрой и адекватной помощи жителям в чрезвычайных ситуациях“, – сказал Юргенсон и добавил, что для обеспечения безопасности горожан и улучшения обстановки в жилой среде создается НКО Tallinna Vabatahtlik Pääste, чтобы обеспечить выполнение задач, возложенных на спасательные команды в Таллинне и особенно в районе Пыхья-Таллинн.
„Наличие местной спасательной команды позволит быстро реагировать на пожары, несчастные случаи и другие чрезвычайные ситуации, что может спасти жизни и имущество, а также повысить чувство безопасности в обществе и помочь предотвратить происшествия“, – считает заместитель председателя и добавил, что, конечно, крайне сожалеет о том, что экономическая политика государства оставляет людей без необходимой быстрой помощи и тем самым непосредственно подвергает опасности человеческие жизни.
Решение городского собрания Таллинна дает зеленый свет для создания НКО Tallinna Vabatahtlik Pääste в сотрудничестве с НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, созданной совместно некоммерческими организациями Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing и Lilleküla Vabatahtlik Pääste. Город намерен участвовать в организации поддержки спасательных работ через некоммерческую организацию, так как добровольцы сами по себе не имеют необходимых ресурсов для обеспечения спасательных мощностей в запланированных масштабах. Цель создания команды – обеспечение доступности базовой услуги спасения с апреля 2024 года. Это означает круглосуточное реагирование способной погружаться в дым спасательной команды из здания в Копли и готовность к выезду в течение 60 секунд. Кроме того, Таллиннская добровольная служба спасения обеспечит более быстрые и эффективные действия в случае серьезных происшествий, что позволит оперативнее реагировать и эффективнее задействовать ресурсы. Со временем могут добавиться и другие услуги или возможности, включая профилактическую работу и спасение на море.
Некоммерческое партнерство „Добровольное спасение Таллинна“ заключит соглашение с пожарной службой о координации деятельности добровольных пожарных в области спасательных и профилактических работ. Пожарная служба обеспечивает также оборудование и обучение.
Финансировать деятельность НКО Tallinna Vabatahtlik Pääste планируется за счет целевого и проектного финансирования. Город планирует поддержать деятельность объединения путем заключения договора о поддержке деятельности в рамках средств, предусмотренных в городском бюджете.
Государственную спасательную команду в Копли закрыли 31 января. Вместо нее планируется создать добровольческую спасательную команду, которая частично или полностью взяла бы на себя функции государственной, а также получила бывшее помещение Коплиской команды на улице Анкру.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.