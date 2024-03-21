Горсобрание Таллинна приняло решение о создании Коплиской добровольной спасательной команды

Заместитель председателя городского собрания Таллинна Марек Юргенсон заявил, что государство, к сожалению, не нашло способа сохранить спасательные мощности в районе, где проживает более 60 000 человек. „Недостаток ресурсов в такой важной области – явный сигнал тревоги о том, что государство фактически не справляется со своими обязанностями. Местное самоуправление должно вмешаться и само предпринять шаги для обеспечения быстрой и адекватной помощи жителям в чрезвычайных ситуациях“, – сказал Юргенсон и добавил, что для обеспечения безопасности горожан и улучшения обстановки в жилой среде создается НКО Tallinna Vabatahtlik Pääste, чтобы обеспечить выполнение задач, возложенных на спасательные команды в Таллинне и особенно в районе Пыхья-Таллинн.

„Наличие местной спасательной команды позволит быстро реагировать на пожары, несчастные случаи и другие чрезвычайные ситуации, что может спасти жизни и имущество, а также повысить чувство безопасности в обществе и помочь предотвратить происшествия“, – считает заместитель председателя и добавил, что, конечно, крайне сожалеет о том, что экономическая политика государства оставляет людей без необходимой быстрой помощи и тем самым непосредственно подвергает опасности человеческие жизни.