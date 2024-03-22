ГРАФИК | Сто миллионов для России. Мы платим восточному соседу в основном за три услуги

Услуга транспорта всё время была одной из основных услуг, которые покупаются в России. И сейчас. В прошлом году в денежном выражении покупка транспортных услуг сократилась более чем в два раза. Очевидно, за этим стоят санкции, которые ввели запрет на покупку из России нефти и топлива. Поэтому исчезла и роль Эстонии как транзитной страны для российского топлива, у нас больше нет надобности покупать в России и транспорт для российских товаров.

Председатель Эстонской ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист потратил целый день, выясняя у членов ассоциации, кто и по по какой причине покупает в России услуги морского транспорта. „Я не знаю никого, кто знал бы кого-то, кто покупал бы в России транспортные услуги“, - был итог его изысканий. Он предположил, что, быть может, речь идет о предприятии какого-то э-резидента, который местным не знаком, но ведет свои дела через Эстонию. По словам Валгериста, покупать что-либо в России сложно уже потому, что туда нельзя нормально сделать платеж, так как эстонские банки не позволяют переводить деньги российским предприятиям.