22.03.2024, 07:25
ГРАФИК | Сто миллионов для России. Мы платим восточному соседу в основном за три услуги(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Объем покупок эстонскими гражданами и предприятиями услуг в России в прошлом году заметно сократился — со 190 миллионов евро до 113 миллионов. Но всё-таки выделяются три услуги, на которых наш восточный сосед по-прежнему зарабатывает десятки миллионов евро в год, пишет Äripäev.
Услуга транспорта всё время была одной из основных услуг, которые покупаются в России. И сейчас. В прошлом году в денежном выражении покупка транспортных услуг сократилась более чем в два раза. Очевидно, за этим стоят санкции, которые ввели запрет на покупку из России нефти и топлива. Поэтому исчезла и роль Эстонии как транзитной страны для российского топлива, у нас больше нет надобности покупать в России и транспорт для российских товаров.