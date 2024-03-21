Телеканал TV6 покажет ближайшие футбольные матчи в прямом эфире
Польша примет Эстонию в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы-2024. Победитель пары Польша – Эстония пробьется в финал плей-офф за выход на Евро-2024, где сыграет против сильнейшего в поединке Уэльс – Финляндия. Обладатель путевки на европейское первенство определится 26 марта. Оба матча можно будет посмотреть в прямом эфире на канале TV6, сообщается на сайте Эстонского футбольного союза.
Матч, который состоится в четверг в Варшаве, можно будет смотреть на двух каналах, поскольку Viaplay и TV6 будут вести прямую трансляцию параллельно. Второй матч - 26 марта, в котором Эстония встретится либо с Уэльсом, либо с Финляндией, можно будет посмотреть на канале TV6.
Прямая трансляция матча плей-офф чемпионата Европы Польша-Эстония начнется на канале TV6 сегодня в 21:10
В плей-офф одновременно встретятся Польша и Эстония, а также Уэльс и Финляндия. Победители этих двух матчей решат, кто выйдет в финал Евро, на игре 26 марта, которую примет победитель матча Уэльс-Финляндия. Четыре команды группы дополнительно договорились, что проигравшие в полуфинале также встретятся друг с другом в товарищеском матче. Проигравший в игре Уэльс-Финляндия также примет матч на своем поле 26 марта.
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