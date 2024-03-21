ВИДЕО | Санкции за сотрудничество с РФ и Беларусью ужесточаются. Правительство рассказало о новых решениях

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Кая Каллас находится в Брюсселе на саммите ЕС. Маргус Цахкна выразил надежду, что там удастся принять важные решения, в том числе использования замороженных российских активов. Принципиальное решение уже есть: Европа будет использовать не сами активы, а доходы от них. Это около 3-4 млрд евро в год. Еще несколько месяцев назад об этом не шло и речи, но сейчас уже изменилось.

„Правительство принято 15 решений. Все они были очень хорошими, они сделают жизнь в Эстонии лучше“, - заявил министр. Например, правительство направит Рийгикогу законопроект, который устанавливает новые требования к продавцах криптоимущества, чтобы сделки были более надежными. После изменений будет необходимо обнародовать данные, как это происходит сейчас с акциями и долговыми расписками.

Также были обновлены санкции относительно сотрудничества с вооруженными силами РФ и Беларуси. Теперь запрет касается не только службы, но и любого сотрудничества, например, финансовой поддержки. „Эстония четко санкционирует эту деятельность. Если кто-то даже подумает об этом, мы очень хорошо знаем, что может произойти. Эти люди будут наказаны. Я никому не рекомендую даже думать о том, чтобы сотрудничать со странами-агрессорами. И не только на уровне вооруженных сил, но и в любом другом виде“, - предупредил министр.

Министр Рийна Сиккут сообщила, что с 1 апреля зарплата медработников вырастет примерно на 10%. Касса здоровья переймет оказание медицинских услуг в тюрьмах.

Отвечая на вопрос журналиста относительно права голоса граждан РФ и Беларуси на местных выборах, Цахкна сказал, что не получится лишить их права голоса, не меняя конституцию, поэтому в ближайшее время это сделать невозможно.

Сиккут добавила, что этот процесс очень трудоемкий и торопиться нельзя, сначала надо достичь парламентарного консенсуса, а сейчас этого сделать так, чтобы успеть до выборов, не получится.

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