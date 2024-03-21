ЧМ-2024: Селевко проходит в произвольную программу с 12-го места, чемпион Европы Сяо Хим Фа - на 19-м
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 принимает канадский Монреаль. 21 марта свои короткие программы показали мужчины. Шома Уно из Японии выиграл малую золотую медаль, у его соотечественника Юмы Кагияма - серебро, американец Илья Мальинин, которому пророчили золото чемпиона мира, отказался от четверного акселя и пока идет третьим. Представляющий Эстонию Александр Селевко после прокатов коротких программ занимает промежуточное 12-е место.
Селевко довольно уверенно откатал произвольную программу, допустив небольшую помарку на выезде с четверного прыжка и дотронувшись до льда рукой. За программу Александр набрал 84,08 балла, что на 6 баллов меньше его личного рекорда, установленного на чемпионате Европы в Каунасе. Александр Селевко проходит в произвольную программу, где постарается улучшить свою позицию.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2024
Монреаль, Канада
Мужчины
Короткая программа
1. Шома Уно (Япония) – 107,72
2. Юма Кагияма (Япония) – 106,35
3. Илья Малинин (США) – 105,97
4. Джейсон Браун (США) – 93,87
5. Лукас Бричги (Швейцария) – 93,41
6. Николай Мемола (Италия) – 93,10
7. Ника Эгадзе (Грузия) – 92,08
8. Денис Васильев (Латвия) – 89,42
9. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 88,21
10. Као Миура (Япония) – 85,00
11. Роман Садовский (Канада) – 84,28
12. Александр Селевко (Эстония) – 84,08
13. Габриэле Франджипани (Италия) – 82,63
14. Марк Городницкий (Израиль) – 80,49
15. Донован Каррильо (Мексика) – 80,19
16. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 80,02
17. Камден Пулкинен (США) – 78,85
18. Уэсли Чу (Канада) – 78,00
19. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 77,49
20. Андреас Нордебак (Швеция) – 76,20
21. Ким Хен Гем (Южная Корея) – 74,89
22. Люк Экономидес (Франция) – 74,02
23. Семен Данильянц (Армения) – 73,46
24. Ли Си Хен (Южная Корея) – 73,23
Японская фанатка братьев Селевко Асука Хамамото перед чемпионатом сделала призыв записать короткие ролики со словами поддержки для Саши: семья, друзья, знакомые и просто любители фигурного катания, а также юные звездочки эстонского льда не остались в стороне. Смотрите, какое трогательное и искреннее видео получилось!
До прокатов:
„Хотелось бы, чтобы он чисто прокатал две программы, попал в десятку, потому что после чемпионата Европы ему будет тяжело кататься с такой ответственностью. Он думает, что все от него многого ждут, и это тяжело. Но постараемся попасть в десятку“, – сказала тренер Ирина Кононова в интервью Rus.err.ee.
„Не хочу думать о месте и очках, я хочу прокатать свою программу чисто и думаю, что если мне это удастся, то будут хорошие оценки и хорошее место“, – сказал сам Александр Селевко.