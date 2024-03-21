ЧМ-2024 по фигурному катанию: Саша, мы верим в тебя!

„Хотелось бы, чтобы он чисто прокатал две программы, попал в десятку, потому что после чемпионата Европы ему будет тяжело кататься с такой ответственностью. Он думает, что все от него многого ждут, и это тяжело. Но постараемся попасть в десятку“, – сказала тренер Ирина Кононова в интервью Rus.err.ee.

„Не хочу думать о месте и очках, я хочу прокатать свою программу чисто и думаю, что если мне это удастся, то будут хорошие оценки и хорошее место“, – сказал сам Александр Селевко.

Японская фанатка братьев Селевко Асука Хамамото перед чемпионатом сделала призыв записать короткие ролики со словами поддержки для Саши: семья, друзья, знакомые и просто любители фигурного катания, а также юные звездочки эстонского льда не остались в стороне. Смотрите, какое трогательное и искреннее видео получилось!

Выступления мужчин на чемпионате мира, пожалуй, обещают показать болельщикам самую яркую и напряжённую конкуренцию. На главный титул и золото нацелены сразу несколько именитых фигуристов, и нереально предсказать исход их сражения: ждем выступления Ильи Малинина, Семы Уно, Адама Сяо Хим Фа, Юмы Кагияма и других волшебников льда.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024

Монреаль, Канада

Мужчины

Короткая программа

Начало – 17:10 по эстонскому времени.

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Пятая разминка

23. Уэсли Чу (Канада)

24. Адам Хагара (Словакия)

25. Александр Селевко (Эстония) 20:45

26. Габриэле Франджипани (Италия)

27. Цзинь Боян (Китай)

28. Джейсон Браун (США)

Шестая разминка

29. Камден Пулкинен (США)

30. Михаил Шайдоров (Казахстан)

31. Николай Мемола (Италия

32. Денис Васильев (Латвия)

33. Лукас Бричги (Швейцария)

34. Ника Эгадзе (Грузия)

Седьмая разминка

35. Юма Кагияма (Япония)

36. Као Миура (Япония)

37. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

38. Илья Малинин (США)

39. Шома Уно (Япония)

40. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Трансляции на ETV+ с комментариями на русском языке:

21 марта, 20:40 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)

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