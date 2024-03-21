ОНЛАЙН-БЛОГ и ФОТО | Мечты разрушены: Эстония, оставшись в меньшинстве, проигрывает Польше (0:2)

В первом тайме Эстония оказалась под серьезным давлением. Польша сразу завладела преимуществом и довольно быстро вышла вперед. Эстония осталась в меньшинстве и не нанесла ни одного удара по воротам, а количество передач у Польши в десять раз выше. Пока одна команда явно превосходит другую.

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До матча:

Эстония вышла в плей-офф отбора чемпионата Европы благодаря победе в дивизионе D Лиги наций прошлого сезона. В полуфинальном матче подопечные Томаса Хэберли встретятся с Польшей. Победитель этой игры встретится с Уэльсом или Финляндией в следующий вторник, чтобы определить, кто отправится на чемпионат Европы.

Отборочная кампания к чемпионату Европы для Польши, как и для Эстонии, прошла неудачно: они заняли третье место в группе E, уступив Албании и Чехии и опередив лишь Молдову.

„Мы в двух победах от чемпионата Европы — это непростая задача, но все, кто связан с эстонским футболом, знают, что следующая такая возможность может представиться не скоро, - сказал на пресс-конференции в среду капитан команды Константин Васильев. - Все хотят выкладываться на поле по максимуму, и мы должны выйти на игру с таким настроем“.

Эстония лишь однажды так близко подходила к чемпионату Европы: в 2011 году в плей-офф ей противостояла Ирландия. Хотя тогда победитель определялся по сумме двух матчей, на самом деле все решилось в первом матче в Таллинне, который хозяева проиграли со счетом 0:4.

Польша и Эстония встречались друг с другом девять раз, но это будет первый раз, когда они сойдутся в официальном матче. Из всех матчей Польша выиграла семь и один раз сыграла вничью, а в последней встрече, состоявшейся в 2012 году на „А. Ле Кок Арене“, Эстония победила со счетом 1:0 благодаря голу Константина Васильева на 92-й минуте.

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