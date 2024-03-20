ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (756-й день) | Власти Украины решили закрыть список „международных спонсоров войны“
Подводим итоги очередного дня войны.
За минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 10 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Всего из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, были атакованы 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове. Есть погибшие и раненые
Российские войска ударили по Харькову ракетой Х-59 около 13:00 20 марта (14:00 мск), заявили в региональной полиции. В результате обстрела, говорят в МВД, повреждены помещение частного предприятия, пятиэтажный дом и автомобиль.
По последним данным, погибли пять человек. Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что под завалами предприятия в Харькове, по которому ударили российские войска днем 20 марта, могут оставаться 10 человек.
Он добавил, что по предварительным данным удар был нанесен ракетой X-59.
Беспилотники атаковали город Энгельс, где находится база стратегической авиации ВС РФ
Дроны в ночь на 20 марта атаковали город Энгельс Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что беспилотники были уничтожены системой ПВО, которая „сработала своевременно и эффективно“.
„Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет“, — написал он в телеграм-канале.
Минобороны РФ объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника „самолетного типа“.
На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты
Оперативный штаб Белгородской области решил, что с 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в обращении, выпущенном вечером 19 марта.
По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также села: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации.
Пять человек пострадали при обстреле Днепропетровской области
Как сообщил глава региона Сергей Лысак, войска РФ обстреляли Синельниковский район области. Среди пострадавших — семья, дом которых был разрушен при обстреле.
„Брат с сестрой — 12 и 19 лет, 57-летний отец — в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. „Тяжелая“. Все четверо — в больнице“, — рассказал Лысак, не уточнив, кто пятый раненый. Среди пострадавших два подростка: 13-летняя девочка и 15-летний мальчик.
По его словам, в Синельниковском районе повреждены несколько домов. Информация о последствиях атаки уточняется.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ряду международных СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон, допустивший отправку войск в Украину, говорил о подготовке украинских солдат западными специалистами.
„Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас“, — слова Кулебы приводит итальянская газета La Stampa.
Министр добавил, что Киев никогда не просил у Запада направить войска в Украину. По его словам, украинской армии нужны средства ПВО, боеприпасы, беспилотники, „которые стали новыми героями этой войны“, и дальнобойные ракеты, чтобы „уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях“, а также наносить удары по российской территории. Министр отметил, что „никто не хочет мира так сильно, как мы, но мы ни на кого не нападали, и у нас нет другого выбора, кроме как защищаться“.
Россия теряет 600 000 баррелей переработанной нефти в день из-за атак дронов на НПЗ
Такую оценку дал Торбьерн Торнквист, глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, в интервью Bloomberg. Gunvor была крупным продавцом российской нефти до вторжения РФ в Украину, но разорвала связи с партнерами весной 2022 года.
За последние две недели российская нефтяная промышленность столкнулась с массированными атаками беспилотников. Задокументированы удары как минимум по 8 НПЗ и нефтебазам. Атаки приводили к масштабным пожарам, требовавшим работы оперативных служб в течение нескольких часов.
На этом фоне, пишет Bloomberg, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. „Это (атаки дронов) важно, потому что, конечно, это мгновенно бьет по экспорту нефтепродуктов“, - сказал Торнквист. Экспорт из РФ упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил он.
Аналитики инвестбанка JPMorgan в своих оценках пошли еще дальше - они подсчитали, что нападения и вызванные ими отключения НПЗ могут привести к сокращению мощностей российских нефтяных заводов на 900 000 баррелей в день.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для украинской армии сложилась опасная ситуация
Об этом он сказал, выступая 19 марта на пресс-конференции по итогам заседания группы союзников Украины в формате „Рамштайн“.
„Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой… Сегодня я уезжаю отсюда с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в обеспечении безопасности и поставлять боеприпасы. Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для Америки“, — цитирует слова Остина Reuters.
Министр обороны США не стал говорить, как Вашингтон собирается поддерживать Украину без дополнительного финансирования.
Два человека погибли при обстреле в Херсонской области
Как сообщил глава региона Александр Прокудин, российские войска нанесли удары по автомобилям с мирными жителями на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка. Погибшие — двое мужчин.
Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу CNBC, что уже в 2026-2027 годах Россия будет иметь военный потенциал для войны с НАТО.
„Поступают новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, возможно, уже в 2026-2027 годах Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал, что сможет атаковать НАТО“, — сказал Дуда.
Президент Польши вновь заявил, что НАТО следует срочно увеличить расходы на оборону, чтобы не стать следующей мишенью для российского нападения. Ранее он уже призывал членов НАТО увеличить свои военные взносы до 3%.
Еврокомиссия выплатила первый транш помощи в рамках Украинского фонда на общую сумму 50 миллиардов евро
„Сегодня мы сделали первую выплату 4,5 миллиарда евро из Украинского фонда помощи в размере 50 миллиардов евро, чтобы поддержать восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины“, — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции.
Европейский комиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи заявил, что следующий транш будет в апреле. „Скоро будет следующий транш. В апреле уже“, — заявил он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что предложил странам-членам Евросоюза почти все доходы от активов России в Европе направить на поддержку Украины.
На совместной пресс-конференции чиновников ЕС с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем Боррель заявил, что доходы от замороженных активов РФ позволят помочь восстановлению Украины, а также увеличить возможности украинского оборонно-промышленного комплекса.
„Я надеюсь, что мы можем достичь решения как можно быстрее и поменять банкноты на оружие. Потому что солдаты не воюют банкнотами, они нуждаются в оружии, чтобы защищать украинский народ. Я думаю, что это очень важно, когда мы говорим о военной поддержке Украины“, — отметил глава европейской дипломатии.
Новый президент Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ выразила уверенность, что президент России Владимир Путин будет привлечен к ответственности за военные преступления в Украине.
В ответ на вопрос журналистов Kyodo News она процитировала, как утверждается, китайскую пословицу: „Месть небес медленная, но верная“.
Аканэ признала проблемы, с которыми сталкивается МУС, это касается в том числе того, что „за последние два года не было случаев, которые привели к арестам людей“, против которых выдали ордер на арест.
Чехия в ближайшее время поставит Украине 300 тысяч снарядов, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский. По его словам, эти боеприпасы обеспечат ВСУ жизненно важную „передышку на несколько месяцев“ на фронте.
„У нас есть непосредственный опыт 40-летнего пребывания в качестве сателлита Москвы, страны, в которую в 1968 году вторглись российские танки, чтобы подавить Пражскую весну. Никто на самом деле не хочет возвращать те [советские] времена, и я должен сказать, что население очень чувствительно к этому вопросу“, — заявил министр.
Власти Украины решили закрыть список „международных спонсоров войны“
Правительство Украины решило закрыть перечень „международных спонсоров войны“, который составляло Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
В сообщении кабмина Украины говорится, что на заседании правительства МИД заявил о многочисленных обращениях дипломатов стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка. В МИД добавили, что существование списка оказывает негативное влияние на принятие важных решения для противодействия российской агрессии.
НАПК вносил в список „международных спонсоров войны“, в частности, компании Nestle, Subway, Mars, PepsiCo и другие.
Литва выделила 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Об этом написала в соцсети X (бывший Twitter) премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
„Литовское правительство выделило 35 млн евро на приобретение снарядов для Украины в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов. Вместе, что бы ни потребовалось для победы“, — написала премьер.
Папа римский снова высказался за прекращение войны в Украине и переговоры
Папа римский Франциск снова призвал завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке путем начала мирных переговоров. Его слова приводит Vatican News.
В своей речи он упомянул „измученные народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны“.
„Давайте никогда не будем забывать, что война — это всегда поражение. Нельзя продолжать войну. Мы должны приложить все усилия, чтобы провести переговоры, чтобы положить конец войне“, — сказал Франциск.
По материалам „Медузы"
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