ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (756-й день) | Власти Украины решили закрыть список „международных спонсоров войны“

По словам губернатора, посты появятся на въезде в город Грайворон, а также села: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Новостроевка-первая, Новостроевка-вторая и Безымено. На постах будут находиться сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и чиновники администрации.

Оперативный штаб Белгородской области решил, что с 20 марта будет ограничен въезд в семь населенных пунктов Грайворонского городского округа, откуда ранее начали отселять жителей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в обращении, выпущенном вечером 19 марта.

На въезде в семь населенных пунктов Белгородской области установили блокпосты

Минобороны РФ объявило, что над Саратовской областью были уничтожены четыре беспилотника „самолетного типа“.

„Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков предварительно нет“, — написал он в телеграм-канале.

Дроны в ночь на 20 марта атаковали город Энгельс Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин заявил, что беспилотники были уничтожены системой ПВО, которая „сработала своевременно и эффективно“.

Он добавил, что по предварительным данным удар был нанесен ракетой X-59.

По последним данным, погибли пять человек. Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков заявил, что под завалами предприятия в Харькове, по которому ударили российские войска днем 20 марта, могут оставаться 10 человек.

Российские войска ударили по Харькову ракетой Х-59 около 13:00 20 марта (14:00 мск), заявили в региональной полиции. В результате обстрела, говорят в МВД, повреждены помещение частного предприятия, пятиэтажный дом и автомобиль.

Российские войска нанесли удар по предприятию в Харькове. Есть погибшие и раненые

Всего из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, были атакованы 138 населенных пунктов и 116 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.

За последние две недели российская нефтяная промышленность столкнулась с массированными атаками беспилотников. Задокументированы удары как минимум по 8 НПЗ и нефтебазам. Атаки приводили к масштабным пожарам, требовавшим работы оперативных служб в течение нескольких часов.

Такую оценку дал Торбьерн Торнквист, глава международного нефтетрейдера Gunvor Group, в интервью Bloomberg. Gunvor была крупным продавцом российской нефти до вторжения РФ в Украину, но разорвала связи с партнерами весной 2022 года.

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Министр добавил, что Киев никогда не просил у Запада направить войска в Украину. По его словам, украинской армии нужны средства ПВО, боеприпасы, беспилотники, „которые стали новыми героями этой войны“, и дальнобойные ракеты, чтобы „уничтожить российскую логистику и командование на оккупированных территориях“, а также наносить удары по российской территории. Министр отметил, что „никто не хочет мира так сильно, как мы, но мы ни на кого не нападали, и у нас нет другого выбора, кроме как защищаться“.

„Когда Макрон заговорил об отправке войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон всего лишь имел в виду, что существует возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас“, — слова Кулебы приводит итальянская газета La Stampa.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ряду международных СМИ, что президент Франции Эммануэль Макрон, допустивший отправку войск в Украину, говорил о подготовке украинских солдат западными специалистами.

По его словам, в Синельниковском районе повреждены несколько домов. Информация о последствиях атаки уточняется.

„Брат с сестрой — 12 и 19 лет, 57-летний отец — в состоянии средней тяжести. Сильнее ранена 47-летняя женщина. „Тяжелая“. Все четверо — в больнице“, — рассказал Лысак, не уточнив, кто пятый раненый. Среди пострадавших два подростка: 13-летняя девочка и 15-летний мальчик.

Как сообщил глава региона Сергей Лысак, войска РФ обстреляли Синельниковский район области. Среди пострадавших — семья, дом которых был разрушен при обстреле.

Пять человек пострадали при обстреле Днепропетровской области

На этом фоне, пишет Bloomberg, фьючерсы на дизельное топливо выросли вчетверо, а фьючерсы на бензин - вшестеро. „Это (атаки дронов) важно, потому что, конечно, это мгновенно бьет по экспорту нефтепродуктов“, - сказал Торнквист. Экспорт из РФ упал на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, уточнил он.

Аналитики инвестбанка JPMorgan в своих оценках пошли еще дальше - они подсчитали, что нападения и вызванные ими отключения НПЗ могут привести к сокращению мощностей российских нефтяных заводов на 900 000 баррелей в день.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что для украинской армии сложилась опасная ситуация

Об этом он сказал, выступая 19 марта на пресс-конференции по итогам заседания группы союзников Украины в формате „Рамштайн“.

„Сегодня выживание Украины находится в опасности, а безопасность Америки — под угрозой… Сегодня я уезжаю отсюда с полной решимостью продолжать оказывать американскую помощь в обеспечении безопасности и поставлять боеприпасы. Это вопрос выживания и суверенитета для Украины, а также вопрос чести и безопасности для Америки“, — цитирует слова Остина Reuters.

Министр обороны США не стал говорить, как Вашингтон собирается поддерживать Украину без дополнительного финансирования.

Два человека погибли при обстреле в Херсонской области

Как сообщил глава региона Александр Прокудин, российские войска нанесли удары по автомобилям с мирными жителями на дороге между населенными пунктами Садово и Антоновка. Погибшие — двое мужчин.

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу CNBC, что уже в 2026-2027 годах Россия будет иметь военный потенциал для войны с НАТО.

„Поступают новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, возможно, уже в 2026-2027 годах Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал, что сможет атаковать НАТО“, — сказал Дуда.