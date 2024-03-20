Любовь к Достоевскому и Ахматовой: в Нарве прошла встреча с американским профессором

Свою творческую встречу Брайан Бер назвал „Как я стал переводчиком“. Пообщаться с американским ученым и переводчиком пришли около тридцати нарвитян. Многие активно задавали вопросы профессору о том, как он относится к тому, если книга, которую он читает, не очень хорошо переведена, успел ли он познать русскую душу и нужно ли переводчику какое-то время пожить в стране, чтобы лучше чувствовать язык.

Брайан Бер является не только профессором русского языка и переводоведения в Кентском университете (Штат Огайо), но и президентом Американской ассоциации исследований письменного и устного перевода.

Бер рассказал, как он увлекся русским языком. Когда-то в юности он читал Достоевского, стихи Анны Ахматовой на английском языке, конечно. Даже был не совсем согласен с переводом некоторых строк Ахматовой, пробовал предлагать свои версии. И в момент, когда ему в студенческие годы нужно было выбрать второй иностранный язык, потому что он учился на специальности „сравнительная литература“, он захотел изучать такой, который бы отличался от французского, а он уже знал его на тот момент. И тогда еще молодой Брайан вспомнил свой интерес к русской литературе и выбрал русский.

Брайан с большой любовью описал на встрече, как он ездил в летний лагерь для более глубокого изучения языка. В нем запрещено было говорить на английском. В лагере студенты ставили пьесы русских авторов, пели песни на русском в хоре. Однажды в гостях у них был Булат Окуджава, Фазиль Искандер. Сам лагерь находился в штате Вермонт, недалеко от того места, где жил Солженицын после изгнания из СССР.