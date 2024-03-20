Любовь к Достоевскому и Ахматовой: в Нарве прошла встреча с американским профессором
18 марта в Нарвской библиотеке прошла встреча с Брайаном Бером, профессором русского языка и теории перевода американского университета.
Свою творческую встречу Брайан Бер назвал „Как я стал переводчиком“. Пообщаться с американским ученым и переводчиком пришли около тридцати нарвитян. Многие активно задавали вопросы профессору о том, как он относится к тому, если книга, которую он читает, не очень хорошо переведена, успел ли он познать русскую душу и нужно ли переводчику какое-то время пожить в стране, чтобы лучше чувствовать язык.
Брайан Бер является не только профессором русского языка и переводоведения в Кентском университете (Штат Огайо), но и президентом Американской ассоциации исследований письменного и устного перевода.
Бер рассказал, как он увлекся русским языком. Когда-то в юности он читал Достоевского, стихи Анны Ахматовой на английском языке, конечно. Даже был не совсем согласен с переводом некоторых строк Ахматовой, пробовал предлагать свои версии. И в момент, когда ему в студенческие годы нужно было выбрать второй иностранный язык, потому что он учился на специальности „сравнительная литература“, он захотел изучать такой, который бы отличался от французского, а он уже знал его на тот момент. И тогда еще молодой Брайан вспомнил свой интерес к русской литературе и выбрал русский.
Брайан с большой любовью описал на встрече, как он ездил в летний лагерь для более глубокого изучения языка. В нем запрещено было говорить на английском. В лагере студенты ставили пьесы русских авторов, пели песни на русском в хоре. Однажды в гостях у них был Булат Окуджава, Фазиль Искандер. Сам лагерь находился в штате Вермонт, недалеко от того места, где жил Солженицын после изгнания из СССР.
Интересно Бер рассказал о своем опыте обучения в Московском вузе в перестроечные 90-е годы, где он столкнулся с реалиями России того времени. О студенческом кафе, которое было совместным корпоративным предприятием, в нем, по воспоминаниям профессора, была вкусная еда, кормили студентов в основном грузинскими блюдами. О том, что в метро тогда все читали книги. „При институте у нас были бурные дискуссии о будущем русской экономики, я не интересовался этой наукой, зато это была прекрасная практика языка“, - рассказал Брайан.
В Эстонии Бер изучает архив Юрия Лотмана. Он собирает материал в Таллиннском и Тартуском университетах. Ранее Бер перевел на английский язык значительное количество его научных работ, например, „Память культуры. История и семиотика“ и „Непредсказуемые механизмы культуры“.
С RusDelfi Брайан поделился, что совсем недавно, после того, как прибыл в Эстонию, переводил три статьи из газеты, которые Лотман опубликовал после распада Советского Союза. „Тогда он очень волновался о будущем постсоветских обществ, он боялся, что будет хаос и даже кровопролитие, так он об этом писал, - сказал Бер. - Лотман был замечательный историк культуры, но все-таки его тоже волновала современность“.
В Америке переводчик и профессор сотрудничает с издательством „Европа“ и недавно для него перевел книгу Михаила Шевелева „Не русский“ с предисловием Улицкой, воспоминания грузинского диссидента Левана Бердзенишвили „Святая мгла. Последние дни ГУЛАГа“ и книгу Саши Филипенко „Красный крест“.
Его последние научные публикации включают монографии „Перевод и создание современной русской литературы“ и „Квир-теория и исследования перевода: язык, политика, желание“.
„Раньше мы хотели, чтобы дети читали, неважно что, пусть читают, что хотят, а сейчас нет, на какие-то темы читать нельзя, не только в России, - ответил профессор на вопрос, что он думает о запрете книг, поднимающих тему нетрадиционной сексуальной ориентации. - Поскольку я преподаю в вузе, это немножко другая атмосфера. И люди, студенты, как правило, готовы обсуждать любую тему. А в школах, не знаю, я учился 12 лет в католической школе. Но запреты в США не влияют на авторов, потому что книга может быть запрещена в одном или двух штатах, но США - большая страна. Я думаю, что авторы даже об этом не задумаются. Но мне жаль молодых читателей, если они не смогут читать то, что хотят“.
Встречу в Нарвской библиотеке организовало Американское посольство в Эстонии.
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