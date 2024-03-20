20.03.2024, 19:07
В битве аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf победил клуб „Кейла“
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 20 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ обыграл дома „Калев/Снабб“ (83:74).
У „Кейла“ осталось два матча в регулярном чемпионате. В среду они принимают таллиннский „Калев“, а в воскресенье - латвийский клуб „Валмиера“. Однако в последнее время команда Пеэпа Пахва находится не в лучшей форме, проиграв четыре матча подряд. В поединке с „Калевом“ они захотят прервать неудачную серию.