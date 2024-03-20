В битве аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf победил клуб „Кейла“

У „Кейла“ осталось два матча в регулярном чемпионате. В среду они принимают таллиннский „Калев“, а в воскресенье - латвийский клуб „Валмиера“. Однако в последнее время команда Пеэпа Пахва находится не в лучшей форме, проиграв четыре матча подряд. В поединке с „Калевом“ они захотят прервать неудачную серию.

„После нескольких болезненных поражений нам нужны победы, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении. Это точно не будет легкой игрой, в воскресенье „Калев“ провел очень тяжелый матч против „Садам“. Мы должны быть агрессивными и навязать свой быстрый стиль игры. Последние тренировки показали, что мы способны играть в хороший баскетбол, и мы хотим доказать это перед родной публикой“, — сказал перед игрой главный тренер „Кейла“.