Баскетбол
20.03.2024, 19:07

В битве аутсайдеров эстоно-латвийской баскетбольной лиги Paf победил клуб „Кейла“

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В среду, 20 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf клуб „Кейла“ обыграл дома „Калев/Снабб“ (83:74).

У „Кейла“ осталось два матча в регулярном чемпионате. В среду они принимают таллиннский „Калев“, а в воскресенье - латвийский клуб „Валмиера“. Однако в последнее время команда Пеэпа Пахва находится не в лучшей форме, проиграв четыре матча подряд. В поединке с „Калевом“ они захотят прервать неудачную серию.

„После нескольких болезненных поражений нам нужны победы, чтобы уйти на перерыв в хорошем настроении. Это точно не будет легкой игрой, в воскресенье „Калев“ провел очень тяжелый матч против „Садам“. Мы должны быть агрессивными и навязать свой быстрый стиль игры. Последние тренировки показали, что мы способны играть в хороший баскетбол, и мы хотим доказать это перед родной публикой“, — сказал перед игрой главный тренер „Кейла“.

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