Баскетбол
20.03.2024, 18:02

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „ТалТех“ рискует остаться за бортом плей-офф

 
Начало матча в 18:30
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „ТалТех“ сыграет дома с командой „Тартуского университета“. Начало матча в 18:30.

Сегодня „ТалТех“ устроит только победа, которая сохранит надежды на выход в плей-офф эстоно-латвийской лиги. В настоящее время „ТалТех“ занимает девятое место в турнирной таблице с 14 победами и 14 поражениями, но „Садам“, расположившийся на одно место выше, находится всего в одной победе от „ТалТеха“.

И „ТалТеху“, и „Садаму“ после сегодняшнего матча предстоит сыграть с „Прометеем“. „ТалТех“ также нуждается в победе над украинским клубом, так как у них с „Садамом“ хуже разница личных встреч.

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