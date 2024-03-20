20.03.2024, 18:02
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „ТалТех“ рискует остаться за бортом плей-офф
Начало матча в 18:30
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „ТалТех“ сыграет дома с командой „Тартуского университета“. Начало матча в 18:30.
Сегодня „ТалТех“ устроит только победа, которая сохранит надежды на выход в плей-офф эстоно-латвийской лиги. В настоящее время „ТалТех“ занимает девятое место в турнирной таблице с 14 победами и 14 поражениями, но „Садам“, расположившийся на одно место выше, находится всего в одной победе от „ТалТеха“.