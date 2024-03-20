Нарвский языковой лицей прошел надзор Министерства образования и науки: есть серьезные замечания

В целом нарушения связаны с обучением эстонскому языку по методике погружения, с ведением документации, условиями реализации государственной учебной программы и уровнем квалификации некоторых сотрудников лицея. Также министерство сделало замечания в отношении высокой учебной нагрузки учеников лицея, превышающей предусмотренную для разных возрастов норму. Об этом министерство уведомило городскую управу 14 марта.

Так, например, в отчете говорится, что „учебная программа не соответствует учебным планам ЭР, отдельные части учебной программы нуждаются в улучшении“, „школьная программа частично составлена на русском языке, но руководство школы должно составлять ее на эстонском языке“, „15 сотрудников из 79 не соответствуют нужным параметрам: не имеют степень магистра или профессиональную квалификацию“, „24 сотрудника имеют уровень владения эстонским языком ниже В2“ и другие замечания сделала проверяющая комиссия.

Решение надзора можно оспорить в течение 30 дней по закону, подав апелляцию в Тартуский административный суд.

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