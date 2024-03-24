АНАЛИЗ | Одна из крупнейших торговых сетей Эстонии химичит со скидками как в Эстонии, так в Латвии и Литве

Что вы подумаете, увидев в магазине сыр со скидкой более чем евро: обычная цена 5,99 евро, а цена со скидкой 4,19 евро?

Скорее всего, что это хорошее предложение. Удастся сэкономить кучу денег.

На самом деле радоваться рано — еще две недели назад та же самая пачка сыра могла стоить всего 3,39 евро.

Всего несколько лет назад такие фокусы были вполне допустимы. Если продуктовый магазин хотел, он мог показать какую угодно цену как скидку. И рядом указать как полную цену даже ту сумму, которую этот сыр никогда не стоил.

Мы обнаружили, что именно так ведут себя одна из крупнейших эстонских сетей интернет-магазинов Barbora и магазин Maxima. И это - большое нечестное конкурентное преимущество в такой высококонкурентной сфере как розничная торговля.