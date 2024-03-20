Польская спортивная газета: Эстония развивается, а футбол стоит на месте. Трибуны пустуют, а капитану сборной 39 лет

Уже завтра сборная Эстонии сыграет в полуфинальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 в гостях у Польши. Победитель пары получит шанс побороться с Уэльсом или Финляндией за путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Przeglad Sportowy сделала обзор Эстонии и сборной Эстонии по футболу перед важным матчем. Заголовок статьи поляков гласит: „Эстония развивается, а футбол стоит на месте. Трибуны пустуют, а капитану сборной 39 лет“.

Спортивная газета пишет, что самая большая футбольная арена Эстонии, А. Ле Кок Арена, имеет примерно такую же вместимость, как и домашний стадион „Краковия“ в Кракове, который вмещает около 15 000 зрителей.

„Средняя посещаемость матчей чемпионата Эстонии не превышает 400 зрителей. Такова реальность эстонского футбола“, — говорится в предисловии газеты. „Структура футбола все еще находится в прошлом веке, — признает президент местной федерации. А один журналист винит в этом... СССР“.

Для сравнения, „Национальный стадион“ в Варшаве, где Польша сыграет с Эстонией, вмещает 56 800 зрителей и билеты на предстоящий матч почти полностью распроданы.

В то же время развитие эстонского государства получило со стороны поляков высокую оценку.

„Власти Эстонии могли бы смело сменить название страны на „Э-стония“ — вся страна покрыта сетью, благодаря чему интернет доступен практически везде. В 2005 году Эстония стала первой страной в мире, которая ввела онлайн-голосование. По данным Wall Street Journal, это страна с наибольшим количеством стартапов на душу населения. Если вы когда-либо пользовались Skype или Bolt, то должны знать, что это компании, созданные эстонскими программистами“, — пишет издание.

Эстонскому капитану 39 лет

Возвращаясь к сборной Эстонии по футболу, люди удивляются, что капитаном команды по-прежнему является 39-летний Константин Васильев, который также долгое время играл в Польше.

С 2014 по 2015 год и с 2017 по 2018 год Васильев выступал за клуб высшего дивизиона чемпионата Польши „Пяст“, а с 2015 по 2017 год играл за белостокскую „Ягеллонию“.