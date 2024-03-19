ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (755-й день) | Министр обороны Ллойд Остин: США и свободный мир не дадут Украине проиграть
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За минувшие сутки произошло 61 боевое столкновение.
Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Большая Писаревка, Лукашевка, Пономаренки Сумской области; Раздоловка, Семеновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Работино Запорожской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Вооруженные силы Украины отбили три атаки на купянском направлении, четыре — на лиманском направлении, семь — на бахмутском, девять — на авдеевском, 25 — на новопавловском, девять — на ореховском, три — на херсонском.
Украинские военные продолжают активными действиями наносить российским войскам потери в живой силе и технике, истощают силы РФ вдоль всей линии фронта.
Авиация ВСУ нанесла удары по девяти районам сосредоточения армии РФ.
В региональных администрациях Украины рассказали о последствиях российских атак в минувшие сутки.
В Херсонской области в результате обстрелов повреждены два многоэтажных дома, элеватор и автомобиль. Погибли три человека.
В Харьковской области есть попадание по предприятию в поселке Малиновка под Чугуевом. Также в населенных пунктах области повреждены частные дома. В Новоосиново под Купянском повреждена котельная, дом культуры, жилые дома, травмирован 62-летний мужчина.
В Донецкой области в результате обстрелов 18 марта погиб один мирный житель в Очеретино. Ранены пять человек.
В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены АЗС, 11 частных домов, две хозяйственные постройки, два автомобиля, около 60 солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод. Без пострадавших.
Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью в ночь на 19 марта, сообщили в Минобороны РФ. Еще один дрон перехватили над территорией Воронежской области, утверждает российская сторона. В 8:45 мск дрон самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.
Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ближайшие дни Еврокомиссия собирается обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Беларуси. Как указывают собеседники издания, это приведет к росту цен как минимум на 50%, что приведет к искоренению спроса.
Кроме того, по данным газеты, Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки. Эти пошлины станут первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что развитие беспилотных систем — это приоритет его работы на посту главкома. Об этом он сказал в публикации, появившейся в его телеграм-канале.
„Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент — на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное. Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником“.
Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европе необходимо взять на себя ответственность за свою собственную безопасность и не полагаться на поддержку других стран, в том числе США. Об этом он написал в колонке на сайте Euractiv под заголовком «Если мы хотим мира, то должны готовиться к войне».
Он подчеркнул, что если ЕС не предоставит Украине достаточную поддержку, чтобы остановить Россию, то «мы будем следующими».
«Поэтому мы должны быть готовы к обороне и перейти к режиму „военной экономики“», — написал глава Евросовета.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за неделю в Белгородской области из-за обстрелов погибли 16 человек, ранения получили 98 человек. Сегодня при обстреле поселка Разумное в Белгородской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор. По его словам, власти собираются временно вывезти 9 тысяч детей из районов, которые регулярно попадают под обстрел.
Адмирал Александр Моисеев представлен как временно исполняющий обязанности главкома Военно-морского флота РФ. Ранее уже сообщалось, что что военное руководство РФ сменило главнокомандующего ВМФ, отправив в отставку адмирала Николая Евменова. Александр Моисеев с 2019 года командовал Северным флотом. Моисеев имеет звание Героя России и орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Около двух тысяч граждан Непала завербовали в армию России для участия в войне против Украины, сообщает Sky News, ссылаясь на слова непальских солдат, вернувшихся с войны домой, а также на данные российской иммиграционной службы и активистов, поддерживающих семьи завербованных непальцев.
Многие непальцы рассказывают, что попали в Россию по студенческой или туристической визе. При этом многие из них платили тысячи долларов агентам, чтобы попасть на войну.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ и улучшили положение по переднему краю;
На белгородском направлении российские войска продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на приграничную территорию;
На донецком направлении российская армия нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Раздоловка и Георгиевка Донецкой области;
ВС РФ освободили населенный пункт Орловка в Донецкой области;
На авдеевском направлении отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой области;
Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотника, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, „Ольха“, „Град“ и Vampire.
Депутаты Госдумы приняли во втором и в третьем чтениях два закона, позволяющие освобождать от уголовной ответственности людей, заключивших контракт с российской армией в период «специальной военной операции» (как власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину).
Поправки дают возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, судом или в отношении кого уже вынесен приговор, сообщил один из авторов поправок, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что ФРГ выделит Украине новый пакет военной помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом Писториус сказал, выступая на заседании группы союзников Украины в формате «Рамштайн». По словам министра обороны Германии, в пакет помощи не войдут дальнобойные ракеты Taurus, поставки которых добивается Украина.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время заседания, что Вашингтон не откажется от поддержки Киева и не даст ВСУ проиграть.
Он признал, что „украинские войска оказались в трудных условиях и ведут тяжелые бои“, а гражданское население страны вынуждено постоянно жить в условиях обстрелов российскими ракетами и иранскими дронами.
„Но Украина не уступит — и США тоже этого не сделают. Поэтому мы сегодня заявляем четко — США не дадут Украине проиграть и свободный мир не даст Украине проиграть“. - сказал министр обороны США
„Путин не остановится на Украине. Но, как сказал президент Байден, именно Украина может остановить Путина, если мы будем стоять плечом к плечу вместе с Украиной и предоставим ей оружие, необходимое для самозащиты. На кону — выживание Украины и вся наша безопасность“, - заявил он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил, что предложит использовать 90% доходов от замороженных в Европе российских активов для помощи Украине через Европейский фонд мира, пишет Reuters.
Оставшиеся 10% он предлагает направлять в бюджет ЕС, чтобы с помощью этих средств укрепить потенциал украинской оборонной промышленности. Боррель рассказал журналистам в Брюсселе, что представит это предложение странам — участницам ЕС 20 марта, перед саммитом лидеров ЕС, который пройдет 21-22 марта.
Боррель подчеркнул, что предлагает использовать прибыль от активов, хранящихся в Европе, а не сами активы. По его словам, это может принести около трех миллиардов евро в год.
Евросоюз планирует до конца марта поставить Украине около полумиллиона снарядов из обещанного миллиона, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, пишет «Европейская правда».
«Да, до конца этого месяца мы не поставили миллион снарядов. Но Украина получит и больше миллиона, если ориентироваться на уже имеющиеся мощности и размещенные заказы», — добавил Стано. В марте 2023 года Евросоюз согласовал поставку Украине миллиона снарядов в течение года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в апреле вооруженные силы страны начнут получать артиллерийские снаряды, закупленные властями Чехии. По мнению Шмыгаля, это позволит стабилизировать ситуацию на фронте, где в течение последних нескольких недель украинские войска были вынуждены отступать.
„У нас трудная ситуация на фронте из-за недостатка артиллерийских снарядов. И мы надеемся, что чешская инициатива, к которой теперь присоединился Люксембург, поможет нам и с начала апреля у нас будет достаточно снарядов, чтобы защитить фронт. Так что сейчас фронт стабилизирован“, — сказала Шмыгаль во время визита в Люксембург.
Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что за последние 2,5 месяца интенсивность обстрелов Сумской области увеличилась в 2-3 раза. Из-за этого в приграничных населенных пунктах уничтожено от 40 до 50% жилого фонда. Из приграничных районов Сумской области продолжается эвакуация.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правительство Франции уже готовит к отправке в Украину военный контингент в составе около 2 тыс. человек. Французское правительство назвало заявления Нарышкина дезинформацией.
По словам Нарышкина, российская спецслужба получила данные о том, что „контингент для отправки на Украину уже готовится“ и „на первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек“.
„Французские военные опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских вооруженных сил“, — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.
Вскоре после этого Министерство обороны Франции распространило собственное заявление, в котором сказано: „Прием, к которому прибег глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, снова показывает, как Россия систематически использует дезинформацию. Мы считаем провокации такого рода безответственными“.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил, что для защиты Украины от российской агрессии в будущем могут быть направлены войска западных стран.
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