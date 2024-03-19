ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (755-й день) | Министр обороны Ллойд Остин: США и свободный мир не дадут Украине проиграть

В Днепропетровской области из-за обстрелов повреждены АЗС, 11 частных домов, две хозяйственные постройки, два автомобиля, около 60 солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод. Без пострадавших.

В Донецкой области в результате обстрелов 18 марта погиб один мирный житель в Очеретино. Ранены пять человек.

В Харьковской области есть попадание по предприятию в поселке Малиновка под Чугуевом. Также в населенных пунктах области повреждены частные дома. В Новоосиново под Купянском повреждена котельная, дом культуры, жилые дома, травмирован 62-летний мужчина.

В Херсонской области в результате обстрелов повреждены два многоэтажных дома, элеватор и автомобиль. Погибли три человека.

Вооруженные силы Украины отбили три атаки на купянском направлении, четыре — на лиманском направлении, семь — на бахмутском, девять — на авдеевском, 25 — на новопавловском, девять — на ореховском, три — на херсонском.

Вооруженные силы РФ нанесли семь ракетных и 70 авиационных ударов, совершили 110 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью в ночь на 19 марта, сообщили в Минобороны РФ. Еще один дрон перехватили над территорией Воронежской области, утверждает российская сторона. В 8:45 мск дрон самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью.

Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По их словам, в ближайшие дни Еврокомиссия собирается обложить пошлиной в размере 95 евро за тонну импорт зерновых из России и Беларуси. Как указывают собеседники издания, это приведет к росту цен как минимум на 50%, что приведет к искоренению спроса.

Кроме того, по данным газеты, Еврокомиссия может ввести дополнительные пошлины на поставки семян масличных культур и продуктов их переработки. Эти пошлины станут первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что развитие беспилотных систем — это приоритет его работы на посту главкома. Об этом он сказал в публикации, появившейся в его телеграм-канале.

„Вооруженные силы Украины, в частности, должны быть обеспечены самым эффективным и новейшим вооружением. Отдельный акцент — на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотных систем, автоматизированных систем управления и тому подобное. Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником“.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европе необходимо взять на себя ответственность за свою собственную безопасность и не полагаться на поддержку других стран, в том числе США. Об этом он написал в колонке на сайте Euractiv под заголовком «Если мы хотим мира, то должны готовиться к войне».