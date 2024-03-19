Полиция ищет свидетелей ДТП в Нарве

Полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, имеет какую-то информацию или знает водителя, о котором идет речь, сообщить об этом в полицию по номеру 357 6025 в рабочие дни с 09:00 до 16:00 или же написать на адрес aljona.denissova@politsei.ee.