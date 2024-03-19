ЧП и криминал
19.03.2024, 15:45

Полиция ищет свидетелей ДТП в Нарве

 
Politseibuss
Politseibuss
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

12 марта около 19 часов в Нарве на пешеходном переходе недалеко от дома номер 1 по улице Выйду произошло ДТП с участием самоката. Водитель автомобиля, спровоцировавший ДТП, покинул место происшествия, не оповестив полицию.

Полиция просит всех, кто был свидетелем этого ДТП, имеет какую-то информацию или знает водителя, о котором идет речь, сообщить об этом в полицию по номеру 357 6025 в рабочие дни с 09:00 до 16:00 или же написать на адрес aljona.denissova@politsei.ee.

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