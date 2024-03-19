В Таллинне мужчина перевалился через ограждение и упал на трамвай

Вчера в 07.57 поступило сообщение о дорожноми происшнествии в Таллинне у дома по Пярнускому шоссе, 386/1. 36-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Peugeot 408, наехал на 44-летнюю женщину, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход на велосипеде. Женщину доставили в больницу.

В 10.01 произошло дорожное происшествие в Тарту у дома по Нарвскому шоссе, 29. 31-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Škoda Octavia, наехал на 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

В 10.32 произошло дорожное происшествие в Тартуском уезде в деревне Валмаотса. 21-летняя девушка, совершая на легковом автомобиле Opel Corsa правый поворот перед АЗС Laeva Alexela, потеряла на скользкой дороге управление и съехала в кювет. Девушку доставили в больницу.

В 20.16 произошло дорожное происшествие в Таллинне у дома по улице Теллискиви, 61. По первоначальным данным, мужчина, стоявший у дорожного ограждения, потерял равновесие и, перевалившись через ограждение, упал на следовавший со стороны Копли в направлении Балтийского вокзала трамвай, которым управляла 55-летняя женщина. Пешехода, личность которого не была установлена, доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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