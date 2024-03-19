ВИДЕО | Нападающий, который не вошел в состав сборной Эстонии, забил в Азербайджане гол-красавец

Нападающий, не вошедший в состав сборной на мартовские матчи, с лета прошлого года играет за клуб азербайджанской футбольной Премьер-лиги „Сумгаит“. В воскресенье клуб Сорги уступил своему ближайшему конкуренту „Сабаху“ со счетом 1:2.

Единственный гол в составе „Сумгаита“ забил Сорга, который на 84-й минуте обыграл двух игроков и пробил в угол ворот.

Смотрите видео (гол Сорги с 3.40 минуты):

В этом сезоне Сорга провел за „Сумгаит“ 22 матча. На его счету пять голов и две результативные передачи в Премьер-лиге и Кубке Азербайджана.

В Премьер-лиге „Сумгаит“ занимает пятое место с 39 очками. Если „Карабах“ лидирует в чемпионате с огромным отрывом, то в остальной часть турнирной таблицы идет равная борьба. „Сабах“, обыгравший команду Сорги, поднялся на второе место, но набрал лишь на одно очко больше „Сумгаита“.

Турнирна таблица:

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