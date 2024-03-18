МНЕНИЕ | Как я на „выборах Путина“ голосовал, а другой подглядывал

17 марта в Таллинне около посольства РФ было многолюдно. Несколько десятков россиян выстроились в длинную очередь, чтобы „проголосовать“ на „президентских выборах“. Выборы президента России проходили три дня — с 15 по 17 марта, но в Таллинне для россиян избирательный участок открылся в воскресенье. Именно в этот день в 12 часов дня российские оппозиционеры объявили акцию „Полдень против Путина“, чтобы показать единство и провести свое голосование.