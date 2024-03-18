В Ласнамяэ ограбили ломбард

„Только что в Мустакиви кескусе обокрали ломбард“, - сообщил он в 10:24.

„Со слов продавцов соседних магазинов, черноволосый небольшого роста парень схватил поднос с золотыми украшениями и сбежал. Полиция ещё не приехала. Все в шоке“, - рассказывает Ковальченко.

„Народ говорит, что такое на их памяти впервые“, - добавляет он.

Корреспондент RusDelfi сообщает, что судя по всему, криминалисты сейчас работают на месте. Фотографируют, снимают отпечатки.

Комментарий полиции будет опубликован.

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