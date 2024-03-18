18.03.2024, 10:48
В Ласнамяэ ограбили ломбард(24)
ФОТО: Delfi Meedia
Постоянный автор рубрики „Мнение“ в Delfi Сергей Ковальченко сообщил, что сегодня утром в торговом центре Mustakivi был ограблен ломбард.
„Только что в Мустакиви кескусе обокрали ломбард“, - сообщил он в 10:24.
„Со слов продавцов соседних магазинов, черноволосый небольшого роста парень схватил поднос с золотыми украшениями и сбежал. Полиция ещё не приехала. Все в шоке“, - рассказывает Ковальченко.
„Народ говорит, что такое на их памяти впервые“, - добавляет он.
Корреспондент RusDelfi сообщает, что судя по всему, криминалисты сейчас работают на месте. Фотографируют, снимают отпечатки.
Комментарий полиции будет опубликован.
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