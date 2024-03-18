18.03.2024, 12:11
Мужчина, принуждавший детей к сексу, продолжает работать таксистом. МуПо: Мы уже много лет привлекаем внимание к проблеме
ФОТО: | Delfi Meedia
Карты обслуживания выдаются водителям такси на неопределенный срок. Однако не существует последовательного обязательства по проведению проверок как обычных водителей, так и тех, которые были наказаны в административном или уголовном порядке, пишет Delfi Ärileht.
На прошлой неделе Õhtuleht опубликовал материал о таллинском таксисте, который отбывает условный срок за сексуальные преступления против детей. Служебная карта таксиста была выдана ему в 2018 году, когда он еще не был привлечен к уголовной ответственности. Хотя по закону нужно было отозвать лицензию после вынесения приговора, никто этого не сделал.