Мужчина, принуждавший детей к сексу, продолжает работать таксистом. МуПо: Мы уже много лет привлекаем внимание к проблеме

На прошлой неделе Õhtuleht опубликовал материал о таллинском таксисте, который отбывает условный срок за сексуальные преступления против детей. Служебная карта таксиста была выдана ему в 2018 году, когда он еще не был привлечен к уголовной ответственности. Хотя по закону нужно было отозвать лицензию после вынесения приговора, никто этого не сделал.