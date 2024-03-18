Новости Эстонии
18.03.2024, 12:11

Мужчина, принуждавший детей к сексу, продолжает работать таксистом. МуПо: Мы уже много лет привлекаем внимание к проблеме

 
Reelika Sommer
reelika.sommer@arileht.ee
Jevgenia Parv
перевод
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Карты обслуживания выдаются водителям такси на неопределенный срок. Однако не существует последовательного обязательства по проведению проверок как обычных водителей, так и тех, которые были наказаны в административном или уголовном порядке, пишет Delfi Ärileht.

На прошлой неделе Õhtuleht опубликовал материал о таллинском таксисте, который отбывает условный срок за сексуальные преступления против детей. Служебная карта таксиста была выдана ему в 2018 году, когда он еще не был привлечен к уголовной ответственности. Хотя по закону нужно было отозвать лицензию после вынесения приговора, никто этого не сделал.

Оказывается, карты выдаются водителям без ограничения по времени. Местные самоуправления не обязаны проверять их владельцев. Поэтому и возникают ситуации, когда человек, получивший разрешение ранее, чем совершил преступление или проступок, продолжает заниматься извозом.

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