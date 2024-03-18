ВИДЕО | Турецкие фанаты устроили драку с футболистами, выбежав на поле после матча

Матч в Трабзонспоре получился драматичным: „Фенербахче“ повёл в два мяча благодаря дублю Фреда, но во втором тайме „Трабзонспор“ отыгрался. И всё же нападающий „Фенербахче“ Батшуайи забил победный гол на 87-й минуте.

Сразу после игры футболисты „Фенербахче“ собрались в центральном круге, чтобы, прыгая, отпраздновать важные три очка. Причём делали это в том числе демонстративно повернувшись к трибуне. В этот момент на поле выбежал один из местных фанатов в маске, который агрессивно полез на игроков.

Футболисты „Фенербахче“ пошли на него в ответ. Особенно постарался защитник Брайт Осайи-Самуэль, который видимо не так сильно устал за 90 минут игры. Он повалил и хулигана, и сотрудника, который пытался их разнять. К этому моменту на поле уже рванули фанаты со всех четырёх трибун. В этой ситуации футболисты „Фенербахче“ экстренно побежали в раздевалку, пока стюарды на поле пытались (не особо удачно) сдержать местных болельщиков. В результате у туннеля ведущему в раздевалку получилась давка. Сотни фанатов пытались добраться до футболистов.

Судя по всему, никто из футболистов „Фенербахче“ не получил серьёзных повреждений. Хотя в раздевалке футболисты позировали с окровавленными футболками. Как например, нападающий Сердар Дурсун.

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