ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (753-й день) | В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть

Украинские военные дважды за день обстреляли Белгород. Два человека погибли, 11 получили ранения. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

The Telegraph сообщила, что у Украины заканчиваются ракеты ПВО. Подробнее ЗДЕСЬ.

Британский министр обороны отменил визит в Одессу из-за предупреждений разведки и российских обстрелов. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

В Москве из-за атак беспилотников более часа не работали аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Ограничения действовали с 09:39 17 марта по московскому времени «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». В 11:15 ограничения сняли.

В Краснодарском крае из-за атаки дронов загорелся Славянский НПЗ. Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. „Беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар“, — заявили в оперативном штабе региона. В ходе атаки погиб один человек, по предварительным данным, от сердечного приступа. Пожар на Славянском НПЗ уже ликвидирован, добавили в оперштабе.

Россия обстреляла Николаев, пять человек получили ранения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт Черноморского флота в аннексированном Севастополе. В ходе визита Шойгу, в частности, поручил отрабатывать отражение атак безэкипажных катеров. „Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы“, — сказал Шойгу. Министр также поручил разместить дополнительные огневые средства и крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для отражения атак беспилотников.

В Приднестровье дрон-камикадзе атаковал воинскую часть. Об этом сообщили власти самопровозглашенной республики. Из-за атаки произошел взрыв и пожар. В результате инцидента пострадавших нет.

Одесская область попала под удар беспилотников. По заявлению командования воздушных сил ВСУ, в регионе были сбиты 14 дронов. Как сообщили военные, в Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там зафиксированы пожары и разрушение промышленных зданий. Никто не пострадал.