ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: первое ныммеское дерби завершилось нулевой ничьей, а пярнуский „Вапрус“ одержал первую победу

Первая половина встречи между двумя клубами из Нымме прошла без особых моментов. На десятой минуте второго тайма нападающий „Калью“ Алекс Маттиас Тамм упал в штрафной. Главный арбитр Ягнар Якбосон сначала назначил пенальти в ворота „Нымме Юнайтед“. Однако в ситуацию вмешалась система VAR и попросила судью пересмотреть эпизод. Якобсон подошел к экрану, отменил пенальти и показал Тамму желтую карточку за симуляцию.

Во втором тайме у „Нымме Юнайтед“ тоже были шансы выйти вперед, но забитых голов зрители так и не увидели. Всего „Нымме Юнайтед“ нанес семь ударов по воротам, „Калью“ - 13. „Нымме Юнайтед“ не смог нанести ни одного удара в створ, „Калью“ нанес два удара в створ.

Первая победа „Вапруса“

В первом матче дня „Вапрус“ одержал первую победу после двух поражений, обыграв дома „Курессааре“ со счетом 3:2.

В первом тайме гости выиграли со счетом 1:0. На 39-й минуте отличился Маттиас Мяннилаан. На 55-й минуте Кристьян Каск сравнял счет. На 64-й минуте Мяннилаан вновь вывел „Курессааре“ вперед, но последнее слово осталось за хозяевами. На 74-й минуте Кевин Каубер сделал счет 2:2, а на 87-й минуте Энрико Веенсалу поставил победную точку.

Турнирная таблица:

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