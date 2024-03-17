Полиции нужна ваша помощь: второй день ищут пропавшего 85-летнего мужчину

Близкие в субботу сообщили в полицию, что 85-летний Хейну около 02:30 ночи ушел из дома и до сих пор не вернулся. Телефон мужчины выключен.

Рост Хейну - приблизительно 172 см, он среднего телосложения. На голове у него черная кепка, он одет в серую куртку. Мужчина при ходьбе хромает на одну ногу.

Мужчина и раньше подобным образом покидал свое место жительства. Он может передвигаться также в районе Ахья, Табивере или Тарту.

В воскресенье полицейские продолжили проверку различных адресов в волости Кастре и ее окрестностях, но мужчину по-прежнему не нашли. Привлечены добровольцы, кайтселийтчики, дроны и патрули с собаками.

„Прошу смотреть в оба, особенно жителей Кастре, Табивере и Тарту. Также не исключено, что Хейну сел на автобус и уехал в какой-нибудь другой район Эстонии. Поэтому, если вы вчера или сегодня где-нибудь видели Хейно, то сообщите об этом в полицию. Любая информация очень приветствуется“, - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Керт Коткас.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении Хейну или кто его видел, сообщить об этом по номеру центра тревоги 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.