Кристьян Ильвес завершил сезон на мажорной ноте, заняв третье место на этапе КМ в Тронхейме

В соревнованиях по прыжкам с трамплина австрийцы заняли весь пьедестал. Штефан Реттенеггер (141,0 м; 141,1 м) совершил самый длинный прыжок, опередив перед лыжной гонкой Йоханнеса Лампартера на пять секунд и Франц-Йозеф Рерля на 36 секунд.

Ильвес набрал 130,8 балла, улетев на 134,5 метра и стартовал в лыжной гонке на 37 секунд позже Реттенегера.

За первое место боролись Реттенеггер и Лампартер, которые шли вместе до последнего километра. Затем Лампартер совершил решающий спринт и с отрывом в 9,2 секунды занял первое место. Первые три круга Ильвес ехал вместе с Рерлем. На последнем круге их настигла группа преследователей. На последнем круге именно Ильвес ускорился, опередив Йоханнеса Ридцекна на 0,2 секунды, а Енса Луроса Офтебра - на 0,8 секунды.

Норвежец Ярл Магнус Рийбер (1870 баллов), ставший абсолютным чемпионом КМ, не принимал участия в домашнем этапе КМ в Тронхейме, так как травмировал колено в минувшие выходные. За норвежцем в общем зачете сезона следуют Стефан Реттенеггер (1440), Лампартер (1356), Гробак (1350) и Ильвес (1127 р). В нынешнем сезоне Ильвес пять раз попадал в тройку лучших, а всего за всю свою карьеру он 11 раз попадал в тройку лучших. Столько же раз в топ-3 попадал Аллар Леванди.

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