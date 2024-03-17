ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне прошел пикет против введения автоналога. Вырклаэву подарили старенькую Audi

Шествие к месту проведения пикета началось в 11:30 на площади Вабадузе и завершилось перед зданием Суперминистерства. Возглавила шествие старенькая Audi 80, которая теперь должна попасть под налог, составляющий немалую часть стоимости автомобиля. На пикете звучали речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога. Также был представлен „налоговый змей“ и выстроена живая цепь вокруг здания министерства. Перед собравшимися выступили Борис Лехтлаан и Аре Яама.

Министр финансов Вырклаэв в передаче ETV Esimene stuudio заявил, что, продав Audi 1992 года выпуска, можно купить более экономичный автомобиль. Теперь Вырклаэв может на личном примере показать, как можно поменять Audi прошлого века на более экономичный автомобиль. Audi 80 1989 года обошлась в 600 евро. Если будет введен автомобильный налог, то налог на данный автомобиль составит 50 евро, а предполагаемая плата за регистрацию аналогичного автомобиля – более 1500 евро.

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что год назад перед выборами в Рийгикогу ни одна из политических партий не говорила о налоге на автомобили или о повышении других налогов. „Этот пикет – наш четкий сигнал правительству о том, что народ не давал им мандата на введение новых налогов или повышение уже существующих. Введение автомобильного налога и повышение других налогов сильнее всего ударит по сельским жителям, многодетным семьям и всем тем, чья повседневная жизнь зависит от средства передвижения“, – подчеркнул Кылварт.

Председатель Центристской партии и мэр Таллинна добавил, что автомобильный налог вводится в то время, когда на налогоплательщиков уже ложится большая нагрузка и их экономическое положение продолжает ухудшаться. „Эстония – страна с самым большим ростом цен, а новый предлагаемый налог на автомобили – один из самых высоких в Европе. Автомобильный налог не поддерживают 76% жителей Эстонии, но правительство по-прежнему считает, что может делать все, что хочет“, – сказал Кылварт.