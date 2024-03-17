ВИДЕО | Карол Метс и немецкий клуб находятся в пяти победах от высшего дивизиона Германии

Метс, травмировавший колено на 80-й минуте матча с берлинской „Гертой“ ровно неделю назад, в субботу снова вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

„Санкт-Паули“, доминировавший весь матч, а на 44-й минуте Йоханнес Эггештайн гостей вперед. На 62-й минуте победную точку в матче поставил Марцель Хартель.

За восемь туров до конца чемпионата „Санкт-Паули“ с 54 очками уверенно лидирует во второй немецкой Бундеслиге. Два лучших клуба обеспечат себе прямой выход в высший дивизион Германии на следующий сезон. Отрыв „Санкт-Паули“ от идущего на третьем месте „Дюссельдорфа“ и „Гамбурга“ составляет 11 и 13 очков соответственно, поэтому команде Метса необходимо одержать пять побед в последних восьми матчах.

Турнирная таблица:

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