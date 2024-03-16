ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (752-й день) | беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области, в Белгороде трое погибших
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
„Роснефть“ в Самарской области атаковали дроны СБУ
В субботу утром в Самарской области два нефтеперерабатывающих завода „Роснефти“ атаковали дроны. По сообщениям источников Би-би-си в украинских силовых структурах, операцией управляла СБУ.
„СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала России, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон „хлопка“ на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику России“, - отмечает источник.
В результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, никто не пострадал, сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров.
Телеграм-канал Baza отмечал, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
О Новокуйбышевском НПЗ известно меньше: губернатор сообщал о попытке атаки, СБУ назвали обе атаки результативными.
Минобороны России атаки на самарские НПЗ „Роснефти“ не комментировало.
За неделю три крупных российских НПЗ атаковали дроны – Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, принадлежащий „Лукойлу“ НПЗ в городе Кстово под Нижним Новгородом.
На эти три НПЗ приходится около 12% мощностей России по переработке нефти, подсчитало агентство Bloomberg.
По его словам, на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Белгороде в результате обстрела погибли трое — губернатор
В Белгороде в результате обстрела погибли трое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его оценкам, восемь РСЗО „Вампир“ сбиты ПВО на подлете к городу.
Но один снаряд попал в грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, они погибли. Еще одна жертва обстрела – женщина, которая вместе с сыном пришла кормить собак в гаражный кооператив.
„За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки“, – рассказал губернатор.
Двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы и находятся в городской больнице №2 города Белгорода.
Кроме этого, Гладков отметил, что в городе есть разрушения многоквартирных домов, повреждены 15 автомобилей, а в поселке Дубовое повреждены шесть частных домов.
Видео взрыва в одном из дворов Белгорода
Телеграм-канал Baza опубликовал видео взрыва в одном из дворов Белгорода во время утреннего обстрела, при котором погибли два человека и пострадали еще три.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За сутки произошло 78 боевых столкновений. Российские войска нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
На купянском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.
На лиманском направлении украинские силы отразили девять атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Раздоловка Донецкой области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.
На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать российские войска в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.
На ореховском направлении российские войска семь раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
На херсонском направлении российские войска предприняли три безуспешных штурма украинских позиций.
Украинская авиация за сутки нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российских войск. В ночь на 16 марта противовоздушные силы Украины сбили два из двух дронов типа „Шахед“, запущенных по Харьковской области.
„Русский добровольческий корпус“ опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры
На видео, опубликованном „Русским добровольческим корпусом“, показан военный со связанными руками. Он представляется и рассказывает, что попал в плен утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли. После этого представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.
Затем на видео представитель РДК считает пленных. У него получается 25 человек. Их лица в кадре скрыты. После этого боец говорит, что РДК продолжает „выполнять задачи“ на территории Курской и Белгородской областей. Он обращается к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предлагает ему прийти и забрать пленных.
12 марта российские „военкоры“ сообщили о боях в Курской и Белгородской областях. „Русский добровольческий корпус“ и легион „Свобода России“ заявили о рейде в приграничные области. 15 марта Минобороны России отчиталось, что попытка прорыва пресечена, а украинские силы за два дня потеряли более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
В Одессе число жертв ракетного удара выросло до 21 человека
В больнице умер еще один спасатель, сообщает „Суспильне“ со ссылкой на заместительницу главы города Светлану Бедрегу.
16 марта в Финляндии вступил в силу запрет на автомобили с российскими номерами
До этой даты они должны были покинуть страну. Теперь финские полицейские начнут останавливать такие автомобили, а их владельцам нужно будет доказать право их использовать. Если автомобиль не имеет права находиться в стране, он будет арестован таможней.
Исключение сделано для автомобилей, принадлежащих студентам, лицам, работающим в Финляндии по трудовому договору, проживающим в России гражданам ЕС или приехавшим в страну по гуманитарным причинам россиянам.
Минобороны России заявило, что при ударе по Одессе были поражены места дислокации „боевиков нацформирований“ „Лють“ и „Цунами“
В результате ракетного удара по Одессе 15 марта погиб 21 человек.
Что еще говорится в сводке Минобороны России:
На купянском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Котляровки и Берестового Харьковской области и Надии Луганской области, а также отразили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.
На донецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровки Луганской области, а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки Донецкой области. В районе Белогоровки отражена одна атака.
На авдеевском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Семеновки, Бердычей и Новокалинова Донецкой области и отразили три контратаки.
На южнодонецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Урожайного и Ровнополя Донецкой области и отразили атаку в районе Владимировки.
На херсонском направлении поражение нанесено украинским силам в районах Новопокровки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области.
Кроме того, Минобороны заявило об отражении атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Поповки Сумской области, а также Сподарюшина и Козинки Белгородской области.
По материалам Медузы и Би-би-си.
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