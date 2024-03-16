Военный дневник
16.03.2024, 21:17

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (752-й день) | беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области, в Белгороде трое погибших

 
Белгород
Белгород
ФОТО: Вячеслав Гладков

Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.

„Роснефть“ в Самарской области атаковали дроны СБУ

В субботу утром в Самарской области два нефтеперерабатывающих завода „Роснефти“ атаковали дроны. По сообщениям источников Би-би-си в украинских силовых структурах, операцией управляла СБУ.

„СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала России, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон „хлопка“ на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику России“, - отмечает источник.

В результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, никто не пострадал, сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров.

Телеграм-канал Baza отмечал, что площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

О Новокуйбышевском НПЗ известно меньше: губернатор сообщал о попытке атаки, СБУ назвали обе атаки результативными.

Минобороны России атаки на самарские НПЗ „Роснефти“ не комментировало.

За неделю три крупных российских НПЗ атаковали дроны – Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, принадлежащий „Лукойлу“ НПЗ в городе Кстово под Нижним Новгородом.

На эти три НПЗ приходится около 12% мощностей России по переработке нефти, подсчитало агентство Bloomberg.

По его словам, на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Белгороде в результате обстрела погибли трое — губернатор

В Белгороде в результате обстрела погибли трое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его оценкам, восемь РСЗО „Вампир“ сбиты ПВО на подлете к городу.

Но один снаряд попал в грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, они погибли. Еще одна жертва обстрела – женщина, которая вместе с сыном пришла кормить собак в гаражный кооператив.

„За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки“, – рассказал губернатор.

Двое мужчин получили закрытые черепно-мозговые травмы и находятся в городской больнице №2 города Белгорода.

Кроме этого, Гладков отметил, что в городе есть разрушения многоквартирных домов, повреждены 15 автомобилей, а в поселке Дубовое повреждены шесть частных домов.

Видео взрыва в одном из дворов Белгорода

Телеграм-канал Baza опубликовал видео взрыва в одном из дворов Белгорода во время утреннего обстрела, при котором погибли два человека и пострадали еще три.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное

  • За сутки произошло 78 боевых столкновений. Российские войска нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

  • На купянском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.

  • На лиманском направлении украинские силы отразили девять атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Раздоловка Донецкой области.

  • На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

  • На авдеевском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.

  • На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать российские войска в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.

  • На ореховском направлении российские войска семь раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

  • На херсонском направлении российские войска предприняли три безуспешных штурма украинских позиций.

  • Украинская авиация за сутки нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российских войск. В ночь на 16 марта противовоздушные силы Украины сбили два из двух дронов типа „Шахед“, запущенных по Харьковской области.

„Русский добровольческий корпус“ опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры

На видео, опубликованном „Русским добровольческим корпусом“, показан военный со связанными руками. Он представляется и рассказывает, что попал в плен утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли. После этого представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.

Затем на видео представитель РДК считает пленных. У него получается 25 человек. Их лица в кадре скрыты. После этого боец говорит, что РДК продолжает „выполнять задачи“ на территории Курской и Белгородской областей. Он обращается к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предлагает ему прийти и забрать пленных.

12 марта российские „военкоры“ сообщили о боях в Курской и Белгородской областях. „Русский добровольческий корпус“ и легион „Свобода России“ заявили о рейде в приграничные области. 15 марта Минобороны России отчиталось, что попытка прорыва пресечена, а украинские силы за два дня потеряли более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

В Одессе число жертв ракетного удара выросло до 21 человека

В больнице умер еще один спасатель, сообщает „Суспильне“ со ссылкой на заместительницу главы города Светлану Бедрегу.

16 марта в Финляндии вступил в силу запрет на автомобили с российскими номерами

До этой даты они должны были покинуть страну. Теперь финские полицейские начнут останавливать такие автомобили, а их владельцам нужно будет доказать право их использовать. Если автомобиль не имеет права находиться в стране, он будет арестован таможней.

Исключение сделано для автомобилей, принадлежащих студентам, лицам, работающим в Финляндии по трудовому договору, проживающим в России гражданам ЕС или приехавшим в страну по гуманитарным причинам россиянам.

Минобороны России заявило, что при ударе по Одессе были поражены места дислокации „боевиков нацформирований“ „Лють“ и „Цунами“

В результате ракетного удара по Одессе 15 марта погиб 21 человек.

Что еще говорится в сводке Минобороны России:

  • На купянском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Котляровки и Берестового Харьковской области и Надии Луганской области, а также отразили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.

  • На донецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровки Луганской области, а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки Донецкой области. В районе Белогоровки отражена одна атака.

  • На авдеевском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Семеновки, Бердычей и Новокалинова Донецкой области и отразили три контратаки.

  • На южнодонецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Урожайного и Ровнополя Донецкой области и отразили атаку в районе Владимировки.

  • На херсонском направлении поражение нанесено украинским силам в районах Новопокровки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области.

Кроме того, Минобороны заявило об отражении атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Поповки Сумской области, а также Сподарюшина и Козинки Белгородской области.

По материалам Медузы и Би-би-си.

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