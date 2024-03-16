ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (752-й день) | беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области, в Белгороде трое погибших

„За жизнь ее сына борются медики - у мужчины осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки“, – рассказал губернатор.

Но один снаряд попал в грузовик, в котором ехали мужчина и женщина, они погибли. Еще одна жертва обстрела – женщина, которая вместе с сыном пришла кормить собак в гаражный кооператив.

В Белгороде в результате обстрела погибли трое, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его оценкам, восемь РСЗО „Вампир“ сбиты ПВО на подлете к городу.

По его словам, на территории Сызранского НПЗ загорелась установка по переработке нефтепродуктов. По предварительным данным, пострадавших нет.

На эти три НПЗ приходится около 12% мощностей России по переработке нефти, подсчитало агентство Bloomberg.

За неделю три крупных российских НПЗ атаковали дроны – Рязанский нефтеперерабатывающий завод, Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, принадлежащий „Лукойлу“ НПЗ в городе Кстово под Нижним Новгородом.

О Новокуйбышевском НПЗ известно меньше: губернатор сообщал о попытке атаки, СБУ назвали обе атаки результативными.

В результате атаки на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов, никто не пострадал, сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров.

„СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала России, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон „хлопка“ на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, питающий военную экономику России“, - отмечает источник.

В субботу утром в Самарской области два нефтеперерабатывающих завода „Роснефти“ атаковали дроны. По сообщениям источников Би-би-си в украинских силовых структурах, операцией управляла СБУ.

На видео, опубликованном „Русским добровольческим корпусом“, показан военный со связанными руками. Он представляется и рассказывает, что попал в плен утром 15 марта в районе Козинки Курской области, когда машина, в которой он ехал, была обстреляна. По его словам, все, кто были вместе с ним, погибли. После этого представитель РДК зачитывает военному заявление Минобороны России о пресечении атаки и 500 убитых бойцах корпуса и спрашивает, правда ли это. Тот отвечает, что не видел убитых бойцов РДК.

„Русский добровольческий корпус“ опубликовал видео с военными, которых, как утверждается, взяли в плен, и пригласил губернатора Гладкова на переговоры

Украинская авиация за сутки нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российских войск. В ночь на 16 марта противовоздушные силы Украины сбили два из двух дронов типа „Шахед“, запущенных по Харьковской области.

На ореховском направлении российские войска семь раз атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

На новопавловском направлении украинские силы продолжают сдерживать российские войска в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки.

На авдеевском направлении ВСУ отбили 26 атак в районах Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского.

На бахмутском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

На лиманском направлении украинские силы отразили девять атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Тернов и Раздоловка Донецкой области.

На купянском направлении ВСУ отбили три атаки в районах Синьковки и Табаевки Харьковской области.

За сутки произошло 78 боевых столкновений. Российские войска нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, а также совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео взрыва в одном из дворов Белгорода во время утреннего обстрела, при котором погибли два человека и пострадали еще три.

Кроме этого, Гладков отметил, что в городе есть разрушения многоквартирных домов, повреждены 15 автомобилей, а в поселке Дубовое повреждены шесть частных домов.

Затем на видео представитель РДК считает пленных. У него получается 25 человек. Их лица в кадре скрыты. После этого боец говорит, что РДК продолжает „выполнять задачи“ на территории Курской и Белгородской областей. Он обращается к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и предлагает ему прийти и забрать пленных.

12 марта российские „военкоры“ сообщили о боях в Курской и Белгородской областях. „Русский добровольческий корпус“ и легион „Свобода России“ заявили о рейде в приграничные области. 15 марта Минобороны России отчиталось, что попытка прорыва пресечена, а украинские силы за два дня потеряли более 1,5 тысячи человек, 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

В Одессе число жертв ракетного удара выросло до 21 человека

В больнице умер еще один спасатель, сообщает „Суспильне“ со ссылкой на заместительницу главы города Светлану Бедрегу.

16 марта в Финляндии вступил в силу запрет на автомобили с российскими номерами

До этой даты они должны были покинуть страну. Теперь финские полицейские начнут останавливать такие автомобили, а их владельцам нужно будет доказать право их использовать. Если автомобиль не имеет права находиться в стране, он будет арестован таможней.

Исключение сделано для автомобилей, принадлежащих студентам, лицам, работающим в Финляндии по трудовому договору, проживающим в России гражданам ЕС или приехавшим в страну по гуманитарным причинам россиянам.

Минобороны России заявило, что при ударе по Одессе были поражены места дислокации „боевиков нацформирований“ „Лють“ и „Цунами“

В результате ракетного удара по Одессе 15 марта погиб 21 человек.

Что еще говорится в сводке Минобороны России:

На купянском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Котляровки и Берестового Харьковской области и Надии Луганской области, а также отразили две атаки в районе Синьковки Харьковской области.

На донецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Белогоровки Луганской области, а также Новомихайловки, Георгиевки и Константиновки Донецкой области. В районе Белогоровки отражена одна атака.

На авдеевском направлении российские войска нанесли поражение ВСУ в районах Семеновки, Бердычей и Новокалинова Донецкой области и отразили три контратаки.

На южнодонецком направлении российские силы нанесли поражение ВСУ в районах Урожайного и Ровнополя Донецкой области и отразили атаку в районе Владимировки.

На херсонском направлении поражение нанесено украинским силам в районах Новопокровки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области.

Кроме того, Минобороны заявило об отражении атак диверсионно-разведывательных групп со стороны Поповки Сумской области, а также Сподарюшина и Козинки Белгородской области.

По материалам Медузы и Би-би-си.

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