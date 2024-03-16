Новости Эстонии
16.03.2024, 19:24

Центральная криминальная полиция проверяет, нарушил ли Лаанет антикоррупционный закон

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Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Grete Volmer
grete.volmer@delfi.ee
Kalle Laanet
Kalle Laanet
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Eesti Ekspress сообщил сегодня, что министр юстиции Калле Лаанет снимает квартиру у своего пасынка, а плату за аренду компенсирует министерство. По данным Центральной криминальной полиции, заявления, опубликованные в прессе, проверяются.

Глава Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Айвар Сепп заявил, что если обвинения подтвердятся, то появится основание для возбуждения производства о проступке.

По словам представителя прокуратуры Аллана Раяавеэ, для того чтобы дать содержательные оценки, правоохранительные органы должны сначала проверить информацию, опубликованную в Eesti Ekspress, и только после этого можно будет сказать, было ли нарушение закон.

„Описанная в сегодняшней статье газеты Eesti Ekspress ситуация может быть связана с возможным нарушением ограничений на совершение определенных действий“, - предположил Раяавеэ и отметил, что если в рамках правонарушения идет речь о сумме менее 40 000 евро, то оно не входит в компетенцию прокуратуры.

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