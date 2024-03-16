Центральная криминальная полиция проверяет, нарушил ли Лаанет антикоррупционный закон

Глава Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Айвар Сепп заявил, что если обвинения подтвердятся, то появится основание для возбуждения производства о проступке.

По словам представителя прокуратуры Аллана Раяавеэ, для того чтобы дать содержательные оценки, правоохранительные органы должны сначала проверить информацию, опубликованную в Eesti Ekspress, и только после этого можно будет сказать, было ли нарушение закон.

„Описанная в сегодняшней статье газеты Eesti Ekspress ситуация может быть связана с возможным нарушением ограничений на совершение определенных действий“, - предположил Раяавеэ и отметил, что если в рамках правонарушения идет речь о сумме менее 40 000 евро, то оно не входит в компетенцию прокуратуры.