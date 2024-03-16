Министр юстиции Калле Лаанет подает в отставку(25)
Министр юстиции Калле Лаанет принял решение уйти в отставку сегодня после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете новостей, появившихся в СМИ.
„Чтобы обеспечить правовую ясность и душевное спокойствие правительства, я решил сегодня не оставаться на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили“, - заявил Калле Лаанет.
Калле Лаанет продолжит исполнять свои обязанности министра юстиции до тех пор, пока президент республики не назначит нового министра юстиции по предложению премьер-министра.
Сегодня Eesti Ekspress сообщил, что Калле Лаанет арендует у пасынка квартиру на деньги министерства. Статья на русском здесь.