Новости Эстонии
16.03.2024, 17:42

Министр юстиции Калле Лаанет подает в отставку

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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Министр юстиции Калле Лаанет принял решение уйти в отставку сегодня после разговора с премьер-министром Каей Каллас в свете новостей, появившихся в СМИ.

„Чтобы обеспечить правовую ясность и душевное спокойствие правительства, я решил сегодня не оставаться на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили“, - заявил Калле Лаанет.

Калле Лаанет продолжит исполнять свои обязанности министра юстиции до тех пор, пока президент республики не назначит нового министра юстиции по предложению премьер-министра.

Сегодня Eesti Ekspress сообщил, что Калле Лаанет арендует у пасынка квартиру на деньги министерства. Статья на русском здесь.

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