Министр юстиции Калле Лаанет подает в отставку

„Чтобы обеспечить правовую ясность и душевное спокойствие правительства, я решил сегодня не оставаться на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые этого никак не заслужили“, - заявил Калле Лаанет.