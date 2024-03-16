Лаури Ляэнеметс переизбран на пост председателя Социал-демократической партии(4)
На проходящем сегодня в Пайде съезде социал-демократы выбрали себе на ближайшие два года председателя, заместителей председателя и членов правления партии, а также членов ревизионной комиссии, комиссии по программе и уставу, избирательной комиссии и суда чести.
Лаури Ляэнеметс, возглавлявший партию с 2022 года, переизбран на пост председателя. Заместителями председателя партии избраны Рийна Сиккут, Евгений Осиновский, Танель Кийк, Анти Аллас и Лаури Паэвеэр.
В правление партии также избраны Марина Кальюранд, Мадис Каллас, Прийт Ломп, Эдуард Одинец, Хельмен Кютт, Яак Ааб, Эйки Нестор, Катри Райк, Марис Неэно, Марис Сильд и Анто Лийват.
В качестве представителей партийных объединений в правление вошли Биргит Ситска от молодежной организации социал-демократов, Тийт Таммсаар от Vanemad Sotsiaaldemokraadid и Эве Кислов от женской организации Kadri.
По предложению председателя партии Лаури Ляэнеметса съезд утвердил генеральным секретарем партии Рейли Ранд, которая занимала этот пост и до этого.
Лаури Ляэнеметс выразил свое удовлетворение в связи с тем, что в правление вошли как опытные политики, так и новички.
„Сила социал-демократов заключается в единстве и командной работе. Так что я рад, что у нас настолько много преданных делу и активных людей, которые хотят вносить свой вклад в будущее Эстонии. Главная задача избранного на два года нового состава правления – сделать всё для достижения социал-демократами успеха по всей стране на выборах в органы местных самоуправлений, а также заложить фундамент для подготовки к парламентским выборам 2027 года, чтобы соцдемы смогли сформировать правительство“, – подчеркнул Лаури Ляэнеметс.
Список кандидатов на выборы в Европарламент
Социал-демократы также утвердили список кандидатов, а также предвыборную программу на выборы в Европейский парламент. Список кандидатов возглавила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и опытный дипломат Марина Кальюранд.
Второе место в списке занимает депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и обороны Свен Миксер. Третья в списке – бывший мэр Нарвы, экс-министр внутренних дел и бывший ректор Нарвского колледжа Катри Райк.
В список кандидатов также вошли депутат Рийгикогу Танель Кийк, министр здоровья Рийна Сиккут, бывший министр сельского хозяйства и экс-депутат Европарламента Ивари Падар, советник по ночной жизни Таллинна Наталие Метс, советник министра внутренних дел Воотеле Пяй и председатель фракции социал-демократов в Рийгикогу Евгений Осиновский.
Председатель партии Лаури Ляэнеметс выразил свое удовлетворение в связи с тем, что список кандидатов от Социал-демократической партии является „полосатым“, то есть соблюден гендерный баланс.
„Социал-демократы идут на выборы в Европарламент за двумя мандатами. Мы верим, что для нашего будущего важно, чтобы Эстонию представляли депутаты, ценящие свободу и право, а также единство всей Европы. Только сообща мы сможем добиться успеха по всем вопросам. Безусловно, на первом месте здесь находится безопасность, но также достойный уровень жизни людей и справедливая конкуренция в экономике. Все эти принципы отражены и в нашей предвыборной программе“, – отметил Ляэнеметс.
По словам Марины Кальюранд, главная цель на предстоящих выборах – обеспечить укрепление демократии.
„В этом году исполняется 20 лет вступлению Эстонии в Европейский союз. Проделанный путь не был простым, но он был правильным. Мы смогли пережить правительство EKREIKE (центристы, EKRE и Isamaa), которое стало шоковой терапией для общества Эстонии и могло бы служить напоминанием и сейчас, на выборах в Европарламент – не нужно идти по пути ограничения свобод и прав человека. И тем, кто разочаровался в Партии реформ и Eesti 200, я скажу следующее: я понимаю ваше разочарование, но не поворачивайтесь спиной к либеральному мировоззрению, не поддерживайте истерику правых популистов. Голосуйте на выборах в Европарламент за демократию, свободу и безопасность, голосуйте за социал-демократов“, – подчеркнула Марина Кальюранд.
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