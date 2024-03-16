ФОТО и ВИДЕО | ЧЭ по футболу: нарвский „Транс“ потерпел очередное разгромное поражение, а „Левадия“ и „Пайде“ продолжают идти без потерь

„Левадия“ уверенно обыграла „Калев“

Кен Калласте на 27-й минуте вывел „Левадию“ вперед. На 41-й минуте победную точку в матче поставил Михаэль Шённинг-Ларсен.

„Левадия“ одержала третью победу подряд. Разница забитых и пропущенных составляет 14:0.

„Пайде“ продолжает погоню за „Левадией“

Таллиннский клуб лучше начал матч в Пайде, и на третьей минуте Даниил Кураксин вывел гостей вперед. Хозяева смогли сравнять счет на 31-й минуте, когда после подачи углового Никита Баранов ударом головой перенаправил мяч в ворота.

Второй тайм прошел в равной борьбе, но футболистам „Пайде“ удалось одержать победу. На 76-й минуте хозяева заработали пенальти, который реализовал Маркус Соометс.

Для „Пайде“ эта победа над „Флорой“ стала второй в истории клуба. Последний раз городская команда „Пайде“ обыгрывала „Флору“ в 2015 году (2:1).

„Транс“ не может забить на протяжении трех матчей

Тартуская „Таммека“ в Нарве разгромила „Транс“ со счетом 5:0. В составе гостей отличились Олавале Танимово (2 мяча), еще по мячу забили Ахмед Адебайо Башер, Танел Таммик и Джакомо Уггери.

Нарвский „Транс“ потерпел третье поражение подряд. Разница забитых и пропущенных составляет 0:14.

Турнирная таблица:

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