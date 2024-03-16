Баскетбол
16.03.2024, 16:01

Эстоно-латвийская баскетбольная лига Paf: „Авис Утилитас“ упустил шансы на плей-офф

 
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

В воскресенье, 16 марта, в эстоно-латвийской баскетбольной лиге Paf „Авис Утилитас“ (Рапла) проиграл дома латвийской „Валмиере“ (76:83).

Команда гостей лучше начала матч. Через несколько минут „Валмиера“ выигрывала со счетом 8:2, а первая четверть завершилась с преимуществом гостей (22:13). Вторая четверть продолжилась с доминированием латвийского клуба. В лучшем случае разница сокращалась до 13 очков. В первой половине гости выигрывали со счетом 46:37.

„Валмиера“ начала вторую половину с рывка (15:2), который увеличил их преимущество до 22 очков. Однако хозяева не сдавались, и третья четверть закончилась со счетом 50:63 в пользу латышей. В начале последней четверти хозяева продолжили набирать обороты, сократив отставание до шести очков за три минуты. Спустя четыре минуты разрыв сократился до минимума, но затем „Валмиера“ вновь продемонстрировала более уверенную игру. В конце матча латвийский клуб одержал победу со счетом 83:76.

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