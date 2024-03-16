В Копли пьяный мужчина вывалился из трамвая, в Ласнамяэ пьяный упал на мосту перед машиной

15 марта 2024 года в 17:49 произошло дорожно-транспортное происшествие в Таллинне по адресу Копли, 86. Как сообщает полиция, 51-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения вышел из трамвая и упал, а когда трамвай начал двигаться, то он задел голову пешехода. Пешеход был доставлен в больницу.

Еще одно ДТП произошло в 15 марта в Ласнамяэ на мосту Выйдуйооксу. Как сообщается, 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения упал перед перед движущейся машиной Volkswagen Golf, за рулем которой находился 29-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

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