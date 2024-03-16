ФОТО | Сборная Эстонии по футболу презентовала новую форму

В марте мужская сборная выйдет на поле в новой форме дважды: 21 марта в игре против Польши, а затем 26 марта в игре против Финляндии или Уэльса. Перед своими болельщиками они выйдут на поле в новой форме, в полуфинале Кубка Балтии, который пройдут 8 июня, Эстония дома встретится с Фарерскими островами.

Женская сборная Эстонии выйдет на поле в новой форме во время отборочного матча чемпионата Европы в Албании 9 апреля. Женская сборная сыграет на глазах у родной публике 31 мая, когда примет Албанию.

Новая форма сборной Эстонии:

Новые футболки сборной можно заказать на сайте Teamsport. С 21 марта футболки можно будет приобрести в магазинах „Спортланд“ и в магазине Nike в торговом центре Виру.

„За последние десятилетия футбол стал самым популярным видом спорта в Эстонии, привлекая тысячи игроков и зрителей со всей Эстонии. Почти весь этот долгий период Nike был вместе с эстонским футболом. Поэтому нам очень приятно отметить очередной шаг нашего сотрудничества, выпустив национальную сборную на футбольное поле в новой и современной форме. Мы надеемся, что в новой игровой форме команда добьется успеха“, — сказал Райнер Топс, член правления AS Jalajälg.

Базовая форма сборной Эстонии состоит из синей футболки, черных шорт и белых гетр, в выездных играх футболка белая. Новая футболка украшена зигзагообразным узором, что делает футболки непохожими друг на друга: на каждой форме меняющийся узор изображен по-разному. Нагрудную часть футболки по-прежнему украшает логотип Эстонского футбольного союза, а на спине находится символ сборной – ежик.

При производстве футболки компания Nike использовала технологии, создающие максимальный комфорт для спортсменов. Игровые футболки изготовлены из материала Dri-FIT, обладающий свойством регуляции влаги. Ткани с подобными свойствами выводят влагу или пот с тела на поверхность ткани, что способствует их испарению. В результате кожа остается сухой и обеспечивается максимальный комфорт для спортсмена.