ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (751-й день) | Западная разведка подтвердила переброску российского ядерного оружия в Беларусь

В марте 2024 года жительница Новосибирска Ульяна Горбачева опубликовала в соцсети Х тред, в котором рассказала о своем знакомом Никите Семьянове. Незадолго до этого он вернулся с войны и стал „завсегдатаем военно-патриотических мероприятий“ в школах. В своем треде Горбачева назвала Семьянова „убийцей и насильником“, который, будучи преподавателем, занимался сексом с девочками 12–15 лет. Одна из них впоследствии стала его женой и родила от него дочь. По словам Горбачевой, Семьянов избивал жену, а потом убил ее отца, за что был приговорен к девяти годам колонии.