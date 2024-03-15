ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (751-й день) | Западная разведка подтвердила переброску российского ядерного оружия в Беларусь
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
По последним данным, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли 20 человек
Как сообщил офис генпрокурора Украины, атака произошла около 11:00 утра (12:00 мск) 15 марта. Среди погибших — сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. Повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.
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Западная разведка подтвердила переброску российского ядерного оружия в Беларусь
Запад впервые подтвердил, что Россия перебросила тактическое ядерное оружие в Беларусь. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на западных чиновников. Информация об этом появилась на следующий день после заявления Владимира Путина о том, что Россия готова к ядерной войне.
Детали.
Впервые Путин сообщил о планах перебросить тактическое ядерное оружие в Беларусь в марте прошлого года. В июне президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что часть такого оружия „завезена“ в страну.
Арвидас Анусаускас, министр обороны Литвы, стал первым высокопоставленным чиновником в НАТО, подтвердившим новость о развертывании российского ядерного оружия в Беларуси, пишет Foreign Policy.
“Если россияне приблизят к нам ядерное оружие, нам придется ответить“, – сказал Анусаускас. При этом он посетовал на то, что хотел бы увидеть более жесткую реакцию на это со стороны других стран блока НАТО.
Перемещение ядерного оружия – это четкий политический сигнал, однако с практической точки зрения имеет мало смысла, поскольку у России есть ракеты, которые могут доставить ядерное оружие практически в любую точку стран НАТО, говорят эксперты Foreign Policy.
Согласно новой оценке разведки США, обнародованной на этой неделе, Россия, скорее всего, не хочет участвовать в прямом военном конфликте с НАТО, однако может использовать ядерное оружие для сдерживания Вашингтона и альянса в целом, чтобы восстановить свои сухопутные силы.
В последний раз Путин вернулся к теме применения ядерного оружия в вышедшем в среду интервью Дмитрию Киселеву. Он сказал, что Россия готова к ядерной войне „с военно-технической точки зрения“.
Украина вернула тела еще ста погибших военных, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Репатриационное мероприятие проводилось украинскими ведомствами из сектора безопасности и обороны при содействии Международного комитета Красного Креста.
После идентификации тела и останки будут переданы семьям для захоронения.
Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары по „самым уязвимым местам“ России
Об этом президент Украины написал в своем телеграм-канале по итогам совещания с военными. По его словам, в совещании участвовали в том числе представители СБУ и военной разведки Украины, а также заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский, ответственный за направление беспилотных систем.
По словам Зеленского, участники встречи определили „самые уязвимые места“ России, где украинские силы могут нанести „наибольший урон“. „И будем наносить. Чем больше российское государство будет терять и чем больше будет цена его агрессии, тем ближе будет справедливое завершение этой войны“, — заявил Зеленский.
Прокуратура Харьковской области опубликовала фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия ракетного удара по поселку Золочев в Богодуховском районе.
Под обстрел попала территория местной больницы, повреждено одноэтажное общежитие, пункт дислокации автомобилей скорой помощи, здание клуба, гаражи. Произошло возгорание четырех автомобилей скорой помощи, два из них сгорели полностью, а также трех легковых автомобилей. Никто не пострадал.
8 марта. США и другие страны Запада предупреждают о возможных терактах в Москве в ближайшие дни.
9 марта. Массовая атака украинских беспилотников на российские регионы, Минобороны заявляет о 47 сбитых дронах.
12 марта. На границе происходят бои с проукраинскими формированиями, пытающимися прорваться на территорию России. В Ивановской области разбивается самолет Минобороны, гибнут 15 человек. Новая атака беспилотников: затронуты девять регионов, в Белгороде дрон врезается в здание областной администрации. В Вильнюсе совершено нападение на Леонида Волкова, Литва подозревает в организации власти РФ.
13 марта. Еще одна массовая атака беспилотников: сбиты более 60 дронов. В Рязани под удар попадает завод „Роснефти“, в Белгороде — здание ФСБ.
14 марта. Белгород попадает под обстрел реактивными снарядами, гибнет мирная жительница. На российско-украинской границе — новые бои с диверсантами, пытающимися прорваться на территорию России. ФСБ объявляет о задержании четырех жителей Санкт-Петербурга, которые якобы готовили в городе теракт.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 12 областей Украины:
Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской, Черниговской. Об этом сообщает медиацентр ВСУ.
В общей сложности были атакованы 103 населенных пункта и 116 объектов инфраструктуры. Российские войска применяли минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Белгород попал под обстрел в первый день выборов. Голосование на участках временно прервали из-за угрозы ракетной опасности
Утром 15 марта на территории Белгорода объявили воздушную тревогу в связи с угрозой обстрела. В Минобороны России отчитались об уничтожении семи снарядов, выпущенных, по утверждению ведомства, украинскими военными из РСЗО „Вампир“.РИА Новости сообщило, что из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента, были вынуждены покинуть участки. Меньше чем через полчаса голосование продолжилось.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате обстрела. В Белгороде, по его словам, повреждены 23 квартиры в семи многоквартирных домах, а также здание школы и территория школьного стадиона. В Белгородском районе повреждены пять жилых домов и один многоквартирный дом.
Два человека пострадали в результате утренней атаки в Белгороде
„У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему“, — пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграме.
По словам чиновника, на данный момент в городе выявлены повреждения в 23 квартирах семи многоквартирных домов. Зафиксировано попадание по территории школьного стадиона.
В Белгородском районе повреждены один многоквартирный и пять частных жилых домов, два здания торговых центров, восемь машин.
Трое детей погибли в результате обстрела Донецка, утверждает мэр аннексированного города Алексей Кулемзин.
По его словам, в ночь на 15 марта ВСУ нанесли прямой удар по одному из частных домов на улице Ольховская в Петровском районе Донецка. В здании произошел пожар.
Погибли девушка 2007 года рождения, девочка 2021 года рождения и мальчик 2014 года рождения, пишет Кулемзин.
В Винницкой области в результате российской атаки погиб один местный житель и еще четверо получили ранения
Как сообщает глава военной администрации Сергей Борзов, в ночь на пятницу российский беспилотник попал в жилой дом.
Представители Воздушных сил ВСУ заявляли, что все дроны, атаковавшие Украину ночью, были успешны сбиты.
В ночь на 15 марта российская армия атаковала Украину ракетами и беспилотниками, заявляет командование Воздушных сил ВСУ.
Военные РФ выпустили семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям, одну управляемую авиационную ракету Х-59 по Полтавской области, а также 27 ударных дронов типа „Шахед“.
Беспилотники запускались из района Приморско-Ахтарска Краснодарского края и из Курской области.
Силы украинской ПВО сбили все 27 дронов в пределах Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областей.
Украинские военные не сообщили, есть ли какой-либо ущерб в результате ракетных ударов РФ.
„Медиазона“ рассказала, как заключенный из Новосибирска ушел на войну и потом стал „завсегдатаем патриотических мероприятий“ в школах
В марте 2024 года жительница Новосибирска Ульяна Горбачева опубликовала в соцсети Х тред, в котором рассказала о своем знакомом Никите Семьянове. Незадолго до этого он вернулся с войны и стал „завсегдатаем военно-патриотических мероприятий“ в школах. В своем треде Горбачева назвала Семьянова „убийцей и насильником“, который, будучи преподавателем, занимался сексом с девочками 12–15 лет. Одна из них впоследствии стала его женой и родила от него дочь. По словам Горбачевой, Семьянов избивал жену, а потом убил ее отца, за что был приговорен к девяти годам колонии.
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