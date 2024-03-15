Полиция ищет пропавшего в Пылвамаа 81-летнего Юло(2)
Полиция просит помощи в поисках Юло. Мужчина покинул свой дом в деревне Маммасте сегодня, 15 марта, и до сих пор не найден.
Соседи рассказали полиции, что 81-летний мужчина вышел на прогулку в деревне Маммасте сегодня около полудня и не вернулся домой. По словам родственников, мужчина плохо ориентируется на местности и имеет проблемы с памятью. У мужчины нет с собой телефона.
Рост Юло - 170 см, среднего телосложения. На нем синяя куртка, синие „треники“ и зеленые ботинки.
Сотрудники полиции и члены семьи проверяют возможные местонахождения мужчины, но пока не могут его найти.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Уло или видел его, позвонить по телефону 112.
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