Полиция ищет пропавшего в Пылвамаа 81-летнего Юло

Соседи рассказали полиции, что 81-летний мужчина вышел на прогулку в деревне Маммасте сегодня около полудня и не вернулся домой. По словам родственников, мужчина плохо ориентируется на местности и имеет проблемы с памятью. У мужчины нет с собой телефона.

Рост Юло - 170 см, среднего телосложения. На нем синяя куртка, синие „треники“ и зеленые ботинки.

Сотрудники полиции и члены семьи проверяют возможные местонахождения мужчины, но пока не могут его найти.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Уло или видел его, позвонить по телефону 112.

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