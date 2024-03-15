Рагнар Клаван вызван в сборную Эстонии по футболу на стыковой матч с Польшей
Главный тренер сборной Эстонии по футболу Томас Хеберли, огласил список футболистов, которые примут участие в стыковом матче чемпионата Европы со сборной Польши. В состав сборной вернулся Рагнар Клаван, не игравший за сборную с марта 2022 года.
Сергей Зенёв, Маттиас Кяйт, Рауно Саппинен, Мартин Миллер, Тайо Тенисте, Рамол Силламаа и Рокко Роберт Шейн будут отсутствовать из-за травм. В сборную вернулся Рагнар Клаван, который в последний раз представлял сборную в марте 2022 года. Среди потенциальных дебютантов в сборную был вызван полузащитник „Калева“ Каспар Лаур.
Сборная Эстонии сыграет в стыковом матче с Польшей 21 марта. Победитель этого противостояния сыграет в гостях 26 марта с Уэльсом или Финляндией в поединке за выход в финальную часть Евро-2024
Если сборная Эстонии проиграет Польше, то проведет 26 марта товарищеский матч в гостях с проигравшей сборной в паре Уэльс - Финляндия.
Стыковой матч между Польшей и Эстонией начнется в 21:45 по эстонскому времени на стадионе „ПГЕ Национальный“ в Варшаве. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна Viaplay.
Состав сборной Эстонии на мартовские игры:
Вратари
Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (Англия) 27/0
Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 14/0
Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 3/0
Защитники
Рагнар Клаван (30.10.1985) – Калев 129/3
Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 91/0
Кен Калласте (31.08.1988) – Левадия 60/0
Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 57/4
Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 56/1
Мяртен Кууск (05.04.1996) – Катовице (Польша) 29/0
Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 14/1
Эрко Йонне Тыугьяс (05.07.2003) – Флора 3/0
Кристо Хуссар (28.06.2002) – Флора 1/0
Каспар Лаур (08.04.2000) – Калев 0/0
Полузащитники и нападающие
Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 156/26
Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг) 92/22
Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 32/0
Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 21/0
Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Левадия 14/0
Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора 12/0
Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – Флора 5/0
Мартин Веткал (21.02.2004) – Рома (Италия) 3/0
Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 2/0
Оливер Юргенс (10.05.2003) – ДАК 1904 (Словакия) 2/0