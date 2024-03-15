Рагнар Клаван вызван в сборную Эстонии по футболу на стыковой матч с Польшей

Сергей Зенёв, Маттиас Кяйт, Рауно Саппинен, Мартин Миллер, Тайо Тенисте, Рамол Силламаа и Рокко Роберт Шейн будут отсутствовать из-за травм. В сборную вернулся Рагнар Клаван, который в последний раз представлял сборную в марте 2022 года. Среди потенциальных дебютантов в сборную был вызван полузащитник „Калева“ Каспар Лаур.

Сборная Эстонии сыграет в стыковом матче с Польшей 21 марта. Победитель этого противостояния сыграет в гостях 26 марта с Уэльсом или Финляндией в поединке за выход в финальную часть Евро-2024

Если сборная Эстонии проиграет Польше, то проведет 26 марта товарищеский матч в гостях с проигравшей сборной в паре Уэльс - Финляндия.

Стыковой матч между Польшей и Эстонией начнется в 21:45 по эстонскому времени на стадионе „ПГЕ Национальный“ в Варшаве. Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна Viaplay.

Состав сборной Эстонии на мартовские игры:

Вратари

Карл Якоб Хейн (13.04.2002) – Арсенал (Англия) 27/0

Матвей Игонен (02.10.1996) – Ботев (Болгария) 14/0

Карл Андре Валлнер(28.02.1998) – Левадия 3/0

Защитники

Рагнар Клаван (30.10.1985) – Калев 129/3

Кароль Метс (16.05.1993) – Санкт-Паули (Германия) 91/0

Кен Калласте (31.08.1988) – Левадия 60/0

Йоонас Тамм (02.02.1992) – Ботев (Болгария) 57/4

Артур Пикк (05.03.1993) – Одра (Польша) 56/1

Мяртен Кууск (05.04.1996) – Катовице (Польша) 29/0

Максим Паскочи (19.01.2003) – Грассхоппер (Швейцария) 24/0

Расмус Пеэтсон (03.05.1995) – Левадия 14/1

Эрко Йонне Тыугьяс (05.07.2003) – Флора 3/0

Кристо Хуссар (28.06.2002) – Флора 1/0

Каспар Лаур (08.04.2000) – Калев 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 156/26

Хенри Аниер (17.12.1990) – Ли Ман (Гонконг) 92/22

Власий Синявский (27.11.1996) – Словацко (Чехия) 32/0

Маркус Поом (27.02.1999) – Шэмрок Роверс (Ирландия) 21/0

Михкель Айнсалу (08.03.1996) – Левадия 14/0

Маркус Соометс (02.03.2000) – Флора 12/0

Марк Андерс Лепик (10.09.2000) – Флора 5/0

Мартин Веткал (21.02.2004) – Рома (Италия) 3/0

Алекс Маттиас Тамм (24.07.2001) – Нымме Калью 2/0