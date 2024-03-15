В Одессе 14 человек погибли и около 50 пострадали из-за российского ракетного удара

Как сообщил офис генпрокурора Украины, атака произошла около 11:00 утра (12:00 мск) 15 марта. Среди погибших — сотрудник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и фельдшер. Повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт.

Как уточнили в ГСЧС, российские войска дважды обстреляли ракетами Одессу — во второй раз, когда спасатели устраняли последствия первого взрыва. В результате повторного удара погиб сотрудник службы.

Среди пострадавших — семь сотрудников ГСЧС. Олег Кипер уточнил, что есть тяжело раненые. Также пострадали медицинские работники.

Издание «Думская» утверждает, что во время обстрела Одессы пострадали два бывших высокопоставленных чиновника, которые после начала полномасштабного вторжения ушли в армию.

Украинское следствие начало расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 УК Украины).

В Одессе и области 16 марта объявлен траур.

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