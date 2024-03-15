„Реал“ сыграет с „Манчестер Сити“, „Барселона“ встретится с „ПСЖ“ в четвертьфинале Лиги чемпионов

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры 16 и 17 апреля 2024 года.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе „Уэмбли“ в Лондоне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.