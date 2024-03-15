Футбол
15.03.2024, 13:28

„Реал“ сыграет с „Манчестер Сити“, „Барселона“ встретится с „ПСЖ“ в четвертьфинале Лиги чемпионов

 
ФОТО: TOLGA BOZOGLU | EPA/Scanpix

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2023/24.

Результаты жеребьёвки:

Лига чемпионов

1/4 финала

„Арсенал“ – „Бавария“

„Атлетико“ – „Боруссия“ Дортмунд

„Реал“ – „Манчестер Сити“

„ПСЖ“ – „Барселона“

1/2 финала

„Атлетико“ / „Боруссия“ Дортмунд – „ПСЖ“ / „Барселона“

„Арсенал“ / „Бавария“ – „Реал“ / „Манчестер Сити“

Финал

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры 16 и 17 апреля 2024 года.

Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе „Уэмбли“ в Лондоне.

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