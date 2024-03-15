15.03.2024, 13:28
„Реал“ сыграет с „Манчестер Сити“, „Барселона“ встретится с „ПСЖ“ в четвертьфинале Лиги чемпионов
ФОТО: | EPA/Scanpix
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов 2023/24.
Результаты жеребьёвки:
Лига чемпионов
1/4 финала
„Арсенал“ – „Бавария“
„Атлетико“ – „Боруссия“ Дортмунд
„Реал“ – „Манчестер Сити“
„ПСЖ“ – „Барселона“
1/2 финала
„Атлетико“ / „Боруссия“ Дортмунд – „ПСЖ“ / „Барселона“
„Арсенал“ / „Бавария“ – „Реал“ / „Манчестер Сити“
Финал
Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры 16 и 17 апреля 2024 года.
Финал Лиги чемпионов в 2024 году состоится 1 июня на стадионе „Уэмбли“ в Лондоне.
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