ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (750-й день) | Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине
Подводим итоги очередного дня войны.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
За прошедшие сутки произошло 79 боевых столкновений;
Российские войска нанесли два ракетных удара и 64 авиационных удара, а также совершили 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;
Под артиллерийский огонь попали около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей;
На лиманском направление украинские войска отразили 11 атак армии РФ в районах Белогоровки Луганской области, Тернов, Ямполевки и Верхнекаменского Донецкой области;
На авдеевском направлении ВСУ отразили 20 атак ВС РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области;
Авиация ВСУ нанесла удары по семи районам сосредоточения личного состава российских сил.
В сводке Генштаба ВСУ говорится, что ночью 14 марта российские войска атаковали Украину 36 дронами-камикадзе типа «Шахед». Силы ПВО сбили 22 беспилотника.
За ночь 14 марта российские средства ПВО сбили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило утром Минобороны России. 11 дронов перехвачено над Белгородской областью, еще три — над Курской.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 14 марта над Белгородом и областью сработала система ПВО, которая сбила восемь воздушных целей на подлете к городу. По данным Гладкова, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель. Сообщается также о трех пострадавших — двух женщинах и одном мужчине. «Агентство» пишет, что недалеко от места падения снаряда в автомобиль в Белгороде находится нефтебаза «Роснефти», которую уже обстреливали ВСУ.
Днем Гладков рассказал, что над Белгородом снова работала ПВО, которая сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина умерла на месте.
Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предупреждают в своей очередной сводке о положении на фронте, что российские войска могут воспользоваться недостатком боеприпасов у ВСУ на некоторых участках линии соприкосновения и добиться быстрого прорыва.
Оценивая общую ситуацию на фронте, ISW заключает что армия РФ сейчас владеет инициативой практически на всем театре военных действий, и нехватка боеприпасов способна «создать слабые места, которыми российские военные смогут быстро и неожиданно воспользоваться, если ресурсы ВСУ будут оставаться скудными».
Пресс-служба Запорожской АЭС (находится под контролем российской стороны) утверждает, что объекты критической инфраструктуры станции попали под обстрел. «В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.
Россия подтвердила в полдень бой на границе Курской и Белгородской областей.
Подраздления Росгвардии участвуют «в отражении нападения вражеских ДРГ» у поселка Теткино Курской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. В нем отмечается, что в боях участвуют также военнослужащие ВС РФ и сотрудники пограничного управления ФСБ.
Минобороны России заявило о срыве «очередной попытки ВСУ» осуществить прорыв в Белгородскую область. «Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Российские Z-каналы в 19 часов по местному времени сообщали о боях в селе Козинка в Белгородской области.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
На авдеевском направлении ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой области;
Отражены восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка Донецкой области;
На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли поражение и отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой области;
На купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Ивановки Харьковской области и Терн Донецкой области;
Средства ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и четыре снаряда системы «Град».
Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что российские войска 14 марта обстреляли Никополь из артиллерии. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома, аптека и автомобили. Ранены пять человек: 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две жительницы 74 лет, а также семилетний мальчик.
В результате российских обстрелов шесть жителей Днепропетровской области получили ранения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.
МИД Украины призвал украинцев, проживающих на оккупированных Россией территориях, не участвовать в „выборах президента“ РФ. «Призываем граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или вынужденно находящихся на территории Российской Федерации, не участвовать в „псевдовыборах“ президента РФ. В целях собственной безопасности и учитывая склонность российских властей к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи „избирательных участков“, объектов военной инфраструктуры оккупационных войск РФ», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал предстоящие в России „выборы президента“, которые будут организованы в том числе на оккупированных территориях Украины.
«Свободные и честные выборы являются основой любой демократии, а выборы в России не будут свободными и честными, потому что мы уже знаем, что оппозиционные политики сидят в тюрьмах, некоторые убиты, а многие находятся в изгнании», заявил Столтенберг.
По его словам, президент Путин находится у власти в России уже несколько десятилетий, и «никто не ожидает, что выборы, которые пройдут на этой неделе, приведут к каким-либо изменениям в Кремле». «Конечно же, попытки России организовать какую-либо часть выборов в оккупированных регионах Украины абсолютно незаконны и нарушают международное право», — заявил Столтенберг.
Российские власти предположительно заглушили спутниковый GPS-сигнал на самолете министра обороны Британии Гранта Шаппса, когда он пролетал рядом с территорией России, сообщает газета Times.
Инцидент произошел в тот момент, когда Шаппс возвращался на самолете Королевских ВВС Dassault Falcon из Польши, где он наблюдал за масштабными учениями НАТО.
Связь со спутниками отсутствовала в течение 30 минут, когда самолет пролетал неподалеку от Калининграда. В результате пилоты были вынуждены использовать альтернативные методы определения местоположения воздушного судна.
Самолеты используют несколько навигационных систем, поэтому могут продолжать безопасно летать при отсутствии GPS-сигнала, пишет Times.
«Хотя Королевские ВВС хорошо подготовлены к решению этой проблемы, она все равно подвергает ненужному риску гражданские самолеты и потенциально может угрожать жизни людей. Этому нет оправдания, и со стороны России это крайне безответственно», — сказал источник издания в оборонном ведомстве.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений в этом году, пишет AFP. Компания заявила, что заводы в Украине, которая в последние месяцы страдает от нехватки боеприпасов, будут предназначены для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушный обороны.
Харьковская областная прокуратура официально подтвердила один случай использования российскими войсками северокорейской ракеты KN-23 для обстрела Харькова, сообщил глава ведомства Александр Фильчаков на брифинге. По его словам, с начала полномасштабной войны в шести регионах Украины было зафиксировано 50 случаев применения северокорейских ракет.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
Российские войска нанесли 14 ракетных и 103 авиационных удара, а также совершили 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
За сутки произошло 68 боевых столкновения.
На лиманском направлении украинские военные отразили 16 атак в районах Тернов, Ямполовки и Раздоловки Донецкой области, а также Белогоровки Луганской области.
На бахмутском направлении ВСУ отбили пять атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.
На авдеевском направлении украинские военные отразили 18 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области.
На новопавловском направлении ВСУ отбили 18 атак в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.
На ореховском направлении украинские военные отбили шесть атак в районах Работино и Вербового Запорожской области, а также Старомайорского Донецкой области.
На херсонском направлении украинские военные отбили одну атаку российских войск на позиции ВСУ.
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ.
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