ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (750-й день) | Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о планах открыть не менее четырех заводов в Украине

Днем Гладков рассказал, что над Белгородом снова работала ПВО, которая сбила 10 воздушных целей на подлете к городу. В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина умерла на месте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 14 марта над Белгородом и областью сработала система ПВО, которая сбила восемь воздушных целей на подлете к городу. По данным Гладкова, в результате «прилета» в легковой автомобиль погиб водитель. Сообщается также о трех пострадавших — двух женщинах и одном мужчине. «Агентство» пишет, что недалеко от места падения снаряда в автомобиль в Белгороде находится нефтебаза «Роснефти», которую уже обстреливали ВСУ.

За ночь 14 марта российские средства ПВО сбили и перехватили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило утром Минобороны России. 11 дронов перехвачено над Белгородской областью, еще три — над Курской.

Российские войска нанесли два ракетных удара и 64 авиационных удара, а также совершили 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам;

Средства ПВО в течение суток сбили 136 украинских беспилотников, управляемая авиационная бомба Hammer, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и четыре снаряда системы «Град».

На купянском направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Ивановки Харьковской области и Терн Донецкой области;

На южно-донецком направлении ВС РФ нанесли поражение и отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Старомайорское Донецкой области;

Российские Z-каналы в 19 часов по местному времени сообщали о боях в селе Козинка в Белгородской области.

Минобороны России заявило о срыве «очередной попытки ВСУ» осуществить прорыв в Белгородскую область. «Упреждающими действиями российских подразделений сорвана очередная попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подраздления Росгвардии участвуют «в отражении нападения вражеских ДРГ» у поселка Теткино Курской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства. В нем отмечается, что в боях участвуют также военнослужащие ВС РФ и сотрудники пограничного управления ФСБ.

Пресс-служба Запорожской АЭС (находится под контролем российской стороны) утверждает, что объекты критической инфраструктуры станции попали под обстрел. «В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Если бы попали в баки — это могло бы привести к печальным последствиям», — говорится в сообщении.

Оценивая общую ситуацию на фронте, ISW заключает что армия РФ сейчас владеет инициативой практически на всем театре военных действий, и нехватка боеприпасов способна «создать слабые места, которыми российские военные смогут быстро и неожиданно воспользоваться, если ресурсы ВСУ будут оставаться скудными».

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) предупреждают в своей очередной сводке о положении на фронте, что российские войска могут воспользоваться недостатком боеприпасов у ВСУ на некоторых участках линии соприкосновения и добиться быстрого прорыва.

Днепропетровская областная прокуратура сообщила, что российские войска 14 марта обстреляли Никополь из артиллерии. В результате обстрела повреждены многоэтажные жилые дома, аптека и автомобили. Ранены пять человек: 43-летний мужчина, 73-летняя женщина и две жительницы 74 лет, а также семилетний мальчик.

В результате российских обстрелов шесть жителей Днепропетровской области получили ранения, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

МИД Украины призвал украинцев, проживающих на оккупированных Россией территориях, не участвовать в „выборах президента“ РФ. «Призываем граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или вынужденно находящихся на территории Российской Федерации, не участвовать в „псевдовыборах“ президента РФ. В целях собственной безопасности и учитывая склонность российских властей к провокациям, призываем в дни голосования избегать мест массового скопления людей вблизи „избирательных участков“, объектов военной инфраструктуры оккупационных войск РФ», — говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал предстоящие в России „выборы президента“, которые будут организованы в том числе на оккупированных территориях Украины.

«Свободные и честные выборы являются основой любой демократии, а выборы в России не будут свободными и честными, потому что мы уже знаем, что оппозиционные политики сидят в тюрьмах, некоторые убиты, а многие находятся в изгнании», заявил Столтенберг.

По его словам, президент Путин находится у власти в России уже несколько десятилетий, и «никто не ожидает, что выборы, которые пройдут на этой неделе, приведут к каким-либо изменениям в Кремле». «Конечно же, попытки России организовать какую-либо часть выборов в оккупированных регионах Украины абсолютно незаконны и нарушают международное право», — заявил Столтенберг.