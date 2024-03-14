Мэр Нарвы снова просит у государства денег на реставрацию Александровского собора

Пару дней назад Яан Тоотс уже направил министру внутренних дел письмо с просьбой запросить из государственного резерва полмиллиона евро на ремонт пола церкви, чтобы там можно было провести торжественную службу по случаю Дня Победы.

"22 и 23 июня 2024 года Кайтселийт и городская управа Нарвы организуют в Нарве празднование Дня Победы, в котором примут участие Президент Республики, Правительство Республики и дипломатический корпус. В рамках этого мероприятия в Нарве запланировано праздничное богослужение в Александровском соборе. Для безопасного проведения богослужения необходимо привести в порядок пол церкви. По оценке экспертов, связанные с этим работы обойдутся в 500 000 евро. Как известно, ремонтные работы организует Riigi Kinnisvara AS“, - говорится в письме Тоотса.

Деньги на ремонт церкви просили и раньше

В ноябре прошлого года издание Eesti Päevaleht рассказало, что Яан Тоотс обратился в финансовую комиссию Рийгикогу с просьбой выделить из госбюджета 3,5 млн евро на реставрационные работы церковного зала. „В результате реконструкции отличающийся прекрасной акустикой купольный зал Александровского собора может стать церковно-концертным залом на более чем 900 мест“, - пояснил свои мысли Тоотс в отправленном письме. „Акустика зала Александровского собора фантастическая!“ — добавлял он в письме.

Как пояснил Тоотс, в Ида-Вирумаа нет другого концертного зала с таким количеством мест. Он пришел к выводу, что такой большой зал нужен как жителям Нарвы, так и всего Ида-Вирумаа. „Здесь три крупных завода с большим количеством работников — начиная с Аувере, заканчивая тремя крупными заводами на территории нашего города (Нарвы — прим.ред.)“.

В 2020 году издание Päevaleht писало, что правительство одобрило новую концепцию церкви как здания общественного пользования. Согласно плану, в будущем в церкви можно было бы проводить концерты, организовывать конференции и приемы. Кроме того, сохранилась бы возможность проведения религиозных служб и выставок. Четыре года назад стоимость реконструкции и строительных работ здания оценивалась как минимум в 2,5 миллиона евро.