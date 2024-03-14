В Латвии конфискована первая автомашина с номерами РФ

Для некоторых владельцев авто с российскими номерами есть исключение: например, при проезде через Латвию транзитом, но не более одного раза. Для этого автовладельцу нужно заранее задекларировать поездку в разделе э-услуг Дирекции безопасности дорожного движения. Таким образом, за месяц было задекларировано 815 авто с номерными знаками РФ.

Есть и другое исключение: ездить с российскими номерами разрешено тем, на кого распространяются иммунитет и привилегии в рамках норм международного права. Это касается персон, которые отправляются в короткие поездки, в том числе транзитом, для официальных дел с дипломатическим представительством Латвии, с дипломатическими целями в другой стране или с международной организацией. Сколько таких путешественников было за последний месяц, Латвийскому радио выяснить не удалось.

Всем остальным ездить в Латвии с регистрационными номерными знаками РФ запрещено под угрозой конфискации машины.

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