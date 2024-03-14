Звери
14.03.2024, 19:15

В Таллинском зоопарке у пары бинтуронгов родился первый детеныш

 
Детеныш битуронга и его мать
Детеныш битуронга и его мать
ФОТО: Mariel Piller | Tallinna loomaaed

У обитающей в экспозиции „Тропического леса“ Таллиннского зоопарка пары бинтуронгов Кавани и Пичай 28 февраля родился первый детеныш. Пичвай вынашивала двойню, но один детеныш, к сожалению, оказался мертворожденным, что бывает при первых родах, пишет rus.err.

На данный момент животные чувствуют себя хорошо. Детеныш растет, его глаза уже открыты, и он держит голову. Самка битуронга Пичай освоилась в новой роли и стала очень заботливой матерью. В конце марта детеныш пройдет свой первый ветеринарный осмотр, на котором определят его пол.

Детеныш битуронга в объятиях матери

Самка бинтуронга с детенышем некоторое время будут находиться в гнезде, поэтому в данный момент их нельзя увидеть в зоне экспозиции.

Двухлетний Каван и Пичай, которой скоро исполнится три года, встретились в „Тропическом лесу Юго-Восточной Азии“ весной 2023 года.

Бинтуронг представляет собой животное с мордой, напоминающей кошачью, крепким телом и довольно длинным хвостом. Он живет в основном на деревьях. Бинтуронг относится к семейству виверровых, его основной рацион составляют фрукты, но также он ловит птиц, мелких млекопитающих, беспозвоночных, поедает яйца и падаль.

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