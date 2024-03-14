В Таллинском зоопарке у пары бинтуронгов родился первый детеныш

На данный момент животные чувствуют себя хорошо. Детеныш растет, его глаза уже открыты, и он держит голову. Самка битуронга Пичай освоилась в новой роли и стала очень заботливой матерью. В конце марта детеныш пройдет свой первый ветеринарный осмотр, на котором определят его пол.

Самка бинтуронга с детенышем некоторое время будут находиться в гнезде, поэтому в данный момент их нельзя увидеть в зоне экспозиции.

Двухлетний Каван и Пичай, которой скоро исполнится три года, встретились в „Тропическом лесу Юго-Восточной Азии“ весной 2023 года.

Бинтуронг представляет собой животное с мордой, напоминающей кошачью, крепким телом и довольно длинным хвостом. Он живет в основном на деревьях. Бинтуронг относится к семейству виверровых, его основной рацион составляют фрукты, но также он ловит птиц, мелких млекопитающих, беспозвоночных, поедает яйца и падаль.

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