ПОДКАСТ | "Выборы в России“: спектакль или шанс для протеста?(5)
В подкасте RusDelfi „Вопросы“ обсудили предстоящие „президентские выборы“ в России. Фактически это скорее переназначение Владимира Путина на пост президента, чем подлинные выборы. В свете этого возникает вопрос: имеет ли смысл принимать участие в таком электоральном шоу. В студии собрались журналист RusDelfi Артур Изумрудов, фактчекер Илья Бер и редактор, историк Станислав Мереминский.
Станислав Мереминский напомнил, что существуют исторические прецеденты, которые отлично описывают происходящее в России. “В Византии это называлось аккламация, - сообщает историк. - Императоров выбирали разным способом: иногда это был вооруженный переворот, иногда власть получали по наследству, но была обязательная стадия - император должен был выйти к народу, и народ должен был выразить ему поддержку. В русской истории такие примеры тоже были, например, при избрании Бориса Годунова”.
Фактически от мнения народа ничего не зависело, но формально одобрение нужно было получить, чтобы потом этот правитель мог апеллировать к тому, что избран народом. Мереминский полагает, что сейчас сложилось такое же положение, когда итог известен заранее и не зависит от того, как проголосуют люди. “Поэтому с этой точки зрения действия отдельного человека и даже большой массы людей ни на что не повлияют. Могут повлиять только с точки зрения самоощущения каждого конкретного человека”, - добавил он.
Илья Бер также отмечает, что навредить путинскому режиму в ходе этой электоральной процедуры невозможно. “Единственная цель - показать миру еще раз, после похорон Алексея Навального, что в России по-прежнему много людей, которые не согласны. Они не могут показать это путем участия в выборах, потому что нормальных выборов нет. В этой процедуре просто не заложена такая опция. А идея Максима Резника (имеется в виду протестная акция “Полдень против Путина”, которая была поддержана командой Навального и всеми оппозиционными силами - прим. ред.) показать, что нас много, и мы есть”, - высказался Бер.
По его мнению, единственная реальная конкуренция возможна только между остальными кандидатами. “Но это борьба за внутреннее влияние и за ресурсы. В этом смысле помогать Даванкову ничем не лучше, чем ставить галочки за Харитонова или за Слуцкого”, - считает Бер.
Среди прочего, обсудили, какие еще технологии помогают фальсифицировать голосование. Например, впервые на “президентских выборах” применят систему дистанционного электронного голосования, а продолжительность самих „выборов“ растянут аж на три дня.
Также поговорили про голосование в частично оккупированных Россией украинских областях, где отдать голос можно даже по паспорту гражданина Украины и прямо во время боевых действий.
А также о том, почему Россия в итоге допустила возможность голосовать в “недружественных странах”.
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