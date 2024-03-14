ПОДКАСТ | "Выборы в России“: спектакль или шанс для протеста?

Станислав Мереминский напомнил, что существуют исторические прецеденты, которые отлично описывают происходящее в России. “В Византии это называлось аккламация, - сообщает историк. - Императоров выбирали разным способом: иногда это был вооруженный переворот, иногда власть получали по наследству, но была обязательная стадия - император должен был выйти к народу, и народ должен был выразить ему поддержку. В русской истории такие примеры тоже были, например, при избрании Бориса Годунова”.

Фактически от мнения народа ничего не зависело, но формально одобрение нужно было получить, чтобы потом этот правитель мог апеллировать к тому, что избран народом. Мереминский полагает, что сейчас сложилось такое же положение, когда итог известен заранее и не зависит от того, как проголосуют люди. “Поэтому с этой точки зрения действия отдельного человека и даже большой массы людей ни на что не повлияют. Могут повлиять только с точки зрения самоощущения каждого конкретного человека”, - добавил он.

Илья Бер также отмечает, что навредить путинскому режиму в ходе этой электоральной процедуры невозможно. “Единственная цель - показать миру еще раз, после похорон Алексея Навального, что в России по-прежнему много людей, которые не согласны. Они не могут показать это путем участия в выборах, потому что нормальных выборов нет. В этой процедуре просто не заложена такая опция. А идея Максима Резника (имеется в виду протестная акция “Полдень против Путина”, которая была поддержана командой Навального и всеми оппозиционными силами - прим. ред.) показать, что нас много, и мы есть”, - высказался Бер.

По его мнению, единственная реальная конкуренция возможна только между остальными кандидатами. “Но это борьба за внутреннее влияние и за ресурсы. В этом смысле помогать Даванкову ничем не лучше, чем ставить галочки за Харитонова или за Слуцкого”, - считает Бер.