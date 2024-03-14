19-летний украинец стал опекуном четырех братьев и сестер после гибели матери под обстрелом
В феврале на конференции UNICEF выступил 19-летний Вячеслав Ялов. Он рассказал, что рос в селе Верхнеторецкое Донецкой области. В марте 2022 года при российском обстреле погибла его 37-летняя мама Марина. Она умерла буквально на руках у старшего сына, сообщает BILD.
„Я пытался её спасти, но первый снаряд упал всего в десяти метрах от нас. Результат я видел своими глазами. Мама легла, а я сел рядом с ней, — вспоминает он. — Я не знаю, где был второй взрыв. Я оцепенел на несколько секунд. Я открыл глаза. Мама лежала на боку. Её последними словами было: „Со мной всё в порядке, не волнуйся““
Верхнеторецкое оказалось под оккупацией. Дети бежали во Львов, где жили в общежитии. Недавно они перебрались в Киев. Достигнувший совершеннолетия Вячеслав стал опекуном двух братьев и двух сестёр. Им 9, 12, 13 и 17 лет. Юноша рассказал, что их мать сама была сиротой, а потому не хотела бы, чтобы её дети попали в детдом. Сейчас парень изучает менеджмент и планирует открыть бизнес, чтобы помогать родным.