19-летний украинец стал опекуном четырех братьев и сестер после гибели матери под обстрелом

„Я пытался её спасти, но первый снаряд упал всего в десяти метрах от нас. Результат я видел своими глазами. Мама легла, а я сел рядом с ней, — вспоминает он. — Я не знаю, где был второй взрыв. Я оцепенел на несколько секунд. Я открыл глаза. Мама лежала на боку. Её последними словами было: „Со мной всё в порядке, не волнуйся““