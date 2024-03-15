МНЕНИЕ | Как Путин выиграет очередные выборы. То есть „выборы“

На RusDelfi мы пишем словосочетание “президентские выборы в России” в кавычках. В русском языке названия художественных фильмов или спектаклей принято кавычить. Наши эстонские коллеги делают то же самое, ведь в том, что “выборы” пройдут по заранее заготовленному сценарию, никто не сомневается.

Причин у грядущей победы Путина множество. И влияние практически безальтернативной пропаганды на бОльшую часть электората, и тотальный контроль за избирательной комиссией, то есть недопуск до выборов хоть сколько-нибудь независимых кандидатов. Разгром оппозиции - все либо в тюрьме, либо за границей. Либо, как Алексей Навальный, убиты. И, конечно, многочисленные схемы фальсификаций.