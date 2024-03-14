Тренер „Виру Спутник“ о скандале: наша ошибка лишь в том, что не вызвали полицию(1)
В решении дисциплинарной комиссии Эстонского хоккейного союза говорится, что 21 января на матче молодежного чемпионата Эстонии по хоккею между „Виру Спутником“ и командой „Вайперс“ произошел скандал, который начался с перепалки между игроками. Тренер „Виру Спутник“ Максим Урлих утверждает, что ребят из Украины дергали с начала сезона.
„Все началось еще с начала сезона. Савелий К. всячески подстегивал ребят из Украины. Но в этой игре он перешел все грани. Егор П. зацепился во время игры с Савелием К., они решили поговорить после игры спокойно. К ним подошел игрок „Виру Спутника“, который не играл, но тоже из Украины - Архип Г, чтобы все прошло спокойно. Савелий опять начал материться, за друга словесно вступился Архип. Это услышала Мама Савелия и начала кричать на Архипа и Егора с матом. Дословно: „валите в свою Украину, хохлы, чтоб вы сдохли все“ и т.д ( на эти слова есть куча свидетелей, в том числе и взрослые родители).